В Эстонии появились мобильные платежные терминалы с функцией проверки ковид-сертификата
Банк SEB запускает новые бесконтактные платежные терминалы с сенсорными экранами и функцией проверки сертификата по Covid-19
SEB пополнил ассортимент своих платежных терминалов беспроводным терминалом нового поколения, оборудованным сканером. Теперь предприятиям станет проще проверять цифровые сертификаты COVID-19 — с помощью платежного терминала с функцией сканирования COVID-сертификатов.
По данным SEB, за последние пять лет количество платежных терминалов, используемых бизнес-клиентами, увеличилось на 35%. При этом клиенты предпочитают мобильные и беспроводные платежные решения.
Карл Оскар Хаак, коммерческий руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB: ”В связи с пандемией все больше предприятий принимают оплату товаров и услуг с помощью платежных карточек. Для потребителей это означает удобство, для предприятий — скорость и эффективность операций, исключение фальшивых денег, отсутствие необходимости обучать персонал работе с наличностью и заниматься ее инвентаризацией”.
Новый мобильный бесконтактный платежный терминал с сенсорным экраном взаимодействует с SIM-картой через мобильную сеть и беспроводное соединение (Wi-Fi) и может работать до двух дней на одной зарядке. А значит, эти платежные терминалы, в зависимости от потребностей пользователя, подойдут и для работы на одном месте, и для разъездов. Цветной сенсорный экран 5,5” HD, эргономичный дизайн, высокоскоростной принтер и сканер обеспечат скорость операций и комфорт для пользователя.
Платежные терминалы сдаются в аренду как для стационарных торговых точек (магазины, представительства, склады), так и для мероприятий на открытом воздухе, например, ярмарок, которых становится особенно много в конце года благодаря рождественским базарам. Хаак добавляет: ”Конечно, смарт-терминалы SEB привлекают и поставщиков различных услуг — парикмахеров, мастеров маникюра, массажистов и т. д., которые пользуются терминалами круглый год. Предприятия с сезонной потребностью в терминалах хвалят гибкость SEB в отношении краткосрочной аренды, потому что у нас можно арендовать терминал и на один день, и на неделю или месяц, что подходит для любых мероприятий. Мы предлагаем новейшие платежные терминалы всем новым клиентам по договору продавца, которые могут в течение полугода пользоваться ими без месячной платы”.
Новые платежные терминалы принимают оплату с помощью контактных и бесконтактных карточек (Mastercard, Maestro, VISA), смартфонов на базе Android и iOS и электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay, SEB Pay и т.д.).
Вы можете выбрать подходящий для вашего бизнеса платежный терминал, а также подписать договор через видеочат. Доставка, установка, гарантийное обслуживание и замена оборудования осуществляются бесплатно.