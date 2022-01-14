Власти отобрали у хуторянина 14 голов рогатого скота(1)
Как сообщила заместитель начальника Ляэнеского отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Терье Опер, в селе Колувере (Ляэне-Вирумаа) власти иъяли у собственника двух быков, семь коров и 5 телят, всего 15 голов крупного рогатого скота.
"Животных транспортировали в другое хозяйство, где им будут гарантированы необходимые условия", — сказала Опер.
У животновода раньше было стадо в сто голов, но департамент выявил в их содержании много недостатков: в маркировке, лечении, обследовании и т.п.
Большую часть стада собственник продал, но и оставшиеся 14 животных содержались в ненадлежащих условиях. "Поэтому департаменту пришлось их изъять, чтобы обеспечить их благополучие", — пояснила Опер.
Департамент благодарит сотрудников полиции за помощь и обеспечение порядка.