Власти отобрали у хуторянина 14 голов рогатого скота

"Животных транспортировали в другое хозяйство, где им будут гарантированы необходимые условия", — сказала Опер.

У животновода раньше было стадо в сто голов, но департамент выявил в их содержании много недостатков: в маркировке, лечении, обследовании и т.п.

Большую часть стада собственник продал, но и оставшиеся 14 животных содержались в ненадлежащих условиях. "Поэтому департаменту пришлось их изъять, чтобы обеспечить их благополучие", — пояснила Опер.

Департамент благодарит сотрудников полиции за помощь и обеспечение порядка.