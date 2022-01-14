ГРАФИК | В школах "омикрон" распространяется очень быстрыми темпами. Читайте, какие рекомендации дает Минобразования

Всего в школах, принявших участие в опросе, экспресс-тест сделали почти 145 000 учеников и более 24 000 сотрудников, в том числе 132 946 учеников и 22 095 сотрудников общеобразовательных школ и 11 938 учеников и 2 340 сотрудников профессионально-технических училищ. В среднем 85% учащихся и 88% персонала прошли тестирование в общеобразовательных школах и 56% учащихся и 74% персонала в профессионально-технических училищах.

С момента начала экспресс-тестирования 1 ноября Министерство образования и науки собирает отзывы в общеобразовательных школах, чтобы быть в курсе ситуации на местах. Данные за неделю экспресс-тестирования предоставили 496 общеобразовательных школ, или 96%, и 31 из 32 профессионально-технических училищ (97%).

По словам министра, вакцинация является основной защитой от тяжелого течения болезни, и исследования показывают, что люди, получившие бустерную дозу, защищены лучше всего. "Всем, кто еще не прошел курс вакцинации, настоятельно рекомендуется сделать это - это поможет избежать переполненности больниц", - сказала министр Керсна.

"Мы также рекомендуем школам организовывать обучение по принципу домашнего класса, чтобы ученики из разных классов как можно меньше контактировали друг с другом. Начиная с 7 класса, настоятельно рекомендуется носить маски, особенно в общественных местах школ, чтобы помочь предотвратить распространение штамма омикрон".

Министр отметила, что по-прежнему важно сделать все возможное, чтобы защитить себя и других от вируса. "Мы рекомендуем проводить тестирование дома, если это возможно, до начала учебного дня, чтобы выявить носителей вируса как можно раньше. Важно, чтобы тестирование по-прежнему было доступно в школах", - пояснила министр Керсна.

"Большое количество положительных тестов, выявленных в школах в результате экспресс-тестирования, свидетельствует о широком распространении вируса, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем учащимся и сотрудникам школ на следующей неделе продолжать проходить тестирование не реже двух раз в неделю", - сказала министр Керсна. "В конце прошлого года мы увидели, что тестирование помогло сохранить безопасное контактное обучение, и общий уровень заражаемости в обществе также снизился".

По словам министра образования и науки Лийны Керсна , штамм коронавируса омикрон в настоящее время распространяется очень быстрыми темпами.

Всего было выявлено 1 224 положительных результата экспресс-тестов. В общеобразовательных школах 985 учеников и 147 сотрудников получили положительный результат экспресс-теста, что больше, чем за все предыдущие недели тестирования. В профессионально-технических училищах положительный результат получили в общей сложности 73 учащихся и 19 сотрудников.

Общее число школ, в которых не было учеников с положительным результатом экспресс-теста, составило 251, из них 238 общеобразовательных школ и 13 профессионально-технических училищ. С другой стороны, в Таллинне есть несколько крупных школ, где в течение недели экспресс-тестирование выявило несколько десятков положительных результатов экспресс-теста.

В соответствии с инструкциями министерства, подавляющее большинство школ на этой неделе проводили тестирование всех учеников и учителей дважды в неделю. Тестирование два раза в неделю проводили более 90% общеобразовательных школ и три четверти профессионально-технических училищ, и более 90% школ тестировали всех учеников и персонал. Несколько школ не тестировали переболевших, а несколько школ позволили сотрудникам или взрослым учащимся решать самим, хотят ли они пройти тестирование или нет.

Большинство школ продолжают организовывать экспресс-тестирование учащихся в школе. В общеобразовательных школах 56% респондентов тестировали учеников в школе, 16% - дома и 27% - и в школе, и дома. Среди профессионально-технических училищ 22 (71%) тестируют учащихся в школе, 4 (13%) - дома, а остальные - и в школе, и дома. Сотрудники чаще проходят тестирование на дому: 45% общеобразовательных школ тестируют сотрудников в школе, 16% - дома и 39% - и в школе, и дома, в то время как 12 профессионально-технических училищ тестируют сотрудников в школе, 11 - дома, а остальные - и в школе, и дома.

Экспресс-тестирование в школах началось 1 ноября прошлого года, и в ноябре и декабре за шесть недель в школах было выявлено в общей сложности 3 630 положительных результатов экспресс-теста. Данные прошлого года доступны тут.

На графике ниже: число положительных тестов в общеобразовательных школах по неделям. Темные столбики - ученики, более светлые столбики - сотрудники школ.

Более подробную информацию об экспресс-тестировании в школах можно найти на сайте министерства.