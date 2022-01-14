Новости России
14.01.2022, 19:06

Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Байденом. Песков отреагировал

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ФОТО: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете, пишет РБК.

”Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу, возможно видеоконференцию, между Байденом, Зеленским и Путиным”, — отметил он.

По его словам, США уже ”высказали глубокий интерес”, сейчас Киев ожидает реакцию российской стороны.

Позже в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало. Об этом он сообщил РИА ”Новости”.

”Нет. Пока ничего не поступало”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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