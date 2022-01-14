Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Байденом. Песков отреагировал

”Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу, возможно видеоконференцию, между Байденом, Зеленским и Путиным”, — отметил он.

По его словам, США уже ”высказали глубокий интерес”, сейчас Киев ожидает реакцию российской стороны.

”Нет. Пока ничего не поступало”, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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