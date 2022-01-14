Правительство намерено частично компенсировать повышение цен на услуги домов попечения

Ежегодное повышение цен в домах попечения в этом году может быть в большем размере, чем обычно, потому что рост цен на энергоносители также окажет свое влияние. Министерство социальных дел разрабатывает временную меру, чтобы частично и в краткосрочной перспективе компенсировать резкий рост цен.