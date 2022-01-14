Экономика
14.01.2022, 18:44

Правительство намерено частично компенсировать повышение цен на услуги домов попечения

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Vanem mees
Foto: Anni Õnneleid

Ежегодное повышение цен в домах попечения в этом году может быть в большем размере, чем обычно, потому что рост цен на энергоносители также окажет свое влияние. Министерство социальных дел разрабатывает временную меру, чтобы частично и в краткосрочной перспективе компенсировать резкий рост цен.

Вопрос, в какой мере и как именно компенсировать расценки в домах попечения, остается пока открытым, передает rus.err.

В Министерстве социальных дел ведутся интенсивные расчеты и обсуждения, поэтому конкретных цифр Министр социальной защиты Сигне Рийсало назвать пока не может.

"На следующей неделе я внесу на рассмотрение правительства конкретное предложение", — пообещала Рийсало.

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