Синицына и Кацалапов рассказали о том, почему выбрали такие костюмы

- Ощущения самые хорошие, настроение отличное, — призналась Виктория. — Мы очень довольны нашим прокатом. Поэтому будем сейчас настраиваться, нам нельзя сейчас расслабляться, радоваться сильно — завтра еще целый день, целая произвольная программа, поэтому бережем силы и энергию.

- Не могу не спросить про костюм Никиты — в чем была идея, и почему именно такой паттерн на ткани?

Никита: Ну, во-первых, год Тигра, вы знаете, они тоже кошачьи. Во-вторых, перед тем, как делать костюм, мы смотрим fashion week, еще летом — очень много коллекций было с леопардовым принтом. Но вообще это классно смотрится, мало кто это берет и вот, сделал такие штаны.

Виктория: Тем более, если это очень ярко, цветасто, это слишком вульгарно смотрится, а черный — даже издалека — с одной стороны незаметный, но когда ты это видишь… Честно, я прям влюбилась в них, хочу себе такие штаны.

Вы знаете примерно стоимость ваших костюмов?

Оба: Точно знаем. Не можем говорить.

Медали в соревнованиях танцевальных пар будут разыграны в субботу, 15 января.

Расписание чемпионата Европы-2022:

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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