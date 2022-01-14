Леванди впервые исполняет произвольную программу на ЧЕ по фигурному катанию. Россияне бьются за медали(1)
Сегодня 14 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывается комплект наград в мужском одиночном катании.
Эстонию в этом виде программы представляет юный Арлет Леванди, для которого этот старт — дебют на взрослых соревнованиях такого уровня. 16-летний таллиннец выйдет на лед в 19.09 во второй разминке.
Главными фаворитами турнира являются трое россиян: Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, которые расположились на первых трех строчках протокола после короткой программы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Мужчины
Произвольная программа
Начало — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — Eurosport 2, Первый канал (сайт).
Вторая разминка
7. Константин Милюков (Беларусь)
8. Арлет Леванди (Эстония) — 19.09
9. Маурицио Цандрон (Австрия)
10. Михал Бржезина (Чехия)
11. Никита Старостин (Германия)
12. Лукас Бричги (Швейцария)
Третья разминка
13. Николай Мемола (Италия)
14. Поль Фентц (Германия)
15. Кевин Аймо (Франция)
16. Габриэле Франгипани (Италия)
17. Иван Шмуратко (Украина)
18. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Четвертая разминка
19. Денис Васильев (Латвия)
20. Даниэль Грассль (Италия)
21. Морис Квителашвили (Грузия)
22. Евгений Семененко (Россия) — 21.30
23. Марк Кондратюк (Россия) — 21.38
24. Андрей Мозалев (Россия) — 21.46
Результаты короткой программы
1. Андрей Мозалев (Россия) — 99,76
2. Марк Кондратюк (Россия) — 99,06
3. Евгений Семененко (Россия) — 99,04
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,76
5. Даниэль Грассль (Италия) — 91,75
6. Денис Васильев (Латвия) — 90,24
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 83,46
8. Иван Шмуратко (Украина) — 82,13
9. Габриэле Франгипани (Италия) — 81,79
10. Кевин Аймо (Франция) — 80,39
11. Поль Фентц (Германия) — 76,76
12. Николай Мемола (Италия) — 73,98
13. Лукас Бричги (Швейцария) — 72,96
14. Никита Старостин (Германия) — 72,12
15. Михал Бржезина (Чехия) — 71,60
16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 70,75
17. Арлет Леванди (Эстония) — 70,04
18. Константин Милюков (Беларусь) — 69,10
19. Славик Айрапетян (Армения) — 67,75
20. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 67,34