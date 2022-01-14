Cумасшедшая развязка в мужском катании. Главные герои: латвиец, итальянец и россиянин. Леванди тоже не сплоховал

Эстонию в этом виде программы представлял юный Арлет Леванди, для которого этот старт — дебют на взрослых соревнованиях такого уровня. 16-летний таллиннец уверенно выполнил свою произвольную программу, совершив лишь одну серьезную ошибку — упав при выполнении первого каскада.

Итоговая сумма очков 208,52 (128,38 за произвольную программу) позволила эстонскому спортсмену занять промежуточное первое - и итоговое 14-е место.

"Первая ошибка не сбила меня. Я себя натренировал, если какая-то ошибка произойдет, то я до конца все равно докатаю", — признался Леванди после своего выступления. Полностью интервью Арлета ЗДЕСЬ.

Впоследствии с первой строчки Леванди сместил опытный чех Михал Бржезина.

Главными фаворитами турнира являлись трое россиян: Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, которые расположились на первых трех строчках протокола после короткой программы. Однако латвиец Денис Васильев и итальянец Даниэль Грассль подняли планку на невероятную высоту: Васильев с идеальным прокатом, восхитившим таллиннскую публику, набрал 181.84 (по сумме 272.08). Казалось, латвиец замахивается на золото, но его тут же опередил представитель Италии, набравший 274.48 по сумме двух программ. Представитель Грузии Мориси Квителашвили на их фоне смотрелся недостаточно убедительно.

В итоге единственным из россиян, не допустившим ни одной ошибки в своем прокате, стал 18-летний дебютант турнира Марк Кондратюк, который исполнил три четверных прыжка и выиграл золото чемпиона Европы с первой же попытки.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Произвольная программа

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56

2. Даниэль Грассль (Италия) – 278,48

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08

4. Андрей Мозалев (Россия) – 265,69

5. Евгений Семененко (Россия) – 260,00

6. Морис Квителашвили (Грузия) – 253,91

7. Кевин Аймо (Франция) – 252,21

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 244,70

9. Габриэле Франгипани (Италия) – 238,95

10. Михал Бржезина (Чехия) – 238,38