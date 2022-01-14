Российские биатлонистки попали на пьедестал почета в эстафете Кубка мира. Эстонки опередили украинок

За сборную России выступали — Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова. Неуверенная стрельба (6 дополнительных патронов) не позволила российской команде побороться за победу, но для третьего места того хватило. Помогла сборная Белоруссии, уехавшая на штрафной круг.

У эстонок те же 6 промахов, но общий более слабый ход позволил занять только восьмое место. В составе сборной Эстонии были Регина Оя, Туули Томингас, Сюзан Куэльм, Йоханна Талихярм.

Победу одержали француженки, допустив 4 промаха. На втором месте шведки, допустившие на два промаха меньше, но не блиставшие ходом.