"Во время ковида посылали российским тренерам видео". Эстонские танцоры рассказали о своих трудностях
Эстонский дуэт Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко прошел в 20-ку лучших по итогам ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне и продолжит борьбу за награды.
После своего проката ребята поделились эмоциями с корреспондентом Delfi.
- Если честно, я вообще не волновался перед выходом на лед. Когда мы вышли, люди на трибунах поддерживали нас очень активно, это была просто безумная энергетика, - сказал Марко Евгений.
У вас не получилось попасть в Россию, где находились ваши тренеры, и пришлось тренироваться во Франции?
- Да, действительно, были небольшие проблемы с визой из-за коронавируса. У нас не было времени, чтобы сделать новую визу в Россию перед чемпионатом. Но у нас есть хорошие друзья среди французских тренеров, которые нам хорошо помогали и помогли найти лед для тренировок. Кроме того, мы посылали видео своим тренерам и готовились вместе с ними.
Довольны ли вы выступлением? Вы, кажется, набрали 60 баллов?
- Да, мы примерно на это и рассчитывали. Однако мы сделали все-таки несколько мелких ошибок, так что все могло быть еще лучше. Тем не менее, мы считаем, что 60 – тоже хорошо.
- (Вопрос Солен) Ты ведь из Франции. У тебя был выбор, выступать за Францию или Эстонию. Почему ты выбрала последнюю?
- Мы решили выбрать Эстонию, потому что здесь не так много пар, которые претендуют попасть на Чемпионат. Во Франции огромная конкуренция, все хотят попасть на серьезные соревнования.