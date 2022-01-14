"Во время ковида посылали российским тренерам видео". Эстонские танцоры рассказали о своих трудностях

После своего проката ребята поделились эмоциями с корреспондентом Delfi.

- Если честно, я вообще не волновался перед выходом на лед. Когда мы вышли, люди на трибунах поддерживали нас очень активно, это была просто безумная энергетика, - сказал Марко Евгений.

У вас не получилось попасть в Россию, где находились ваши тренеры, и пришлось тренироваться во Франции?

- Да, действительно, были небольшие проблемы с визой из-за коронавируса. У нас не было времени, чтобы сделать новую визу в Россию перед чемпионатом. Но у нас есть хорошие друзья среди французских тренеров, которые нам хорошо помогали и помогли найти лед для тренировок. Кроме того, мы посылали видео своим тренерам и готовились вместе с ними.

Довольны ли вы выступлением? Вы, кажется, набрали 60 баллов?

- Да, мы примерно на это и рассчитывали. Однако мы сделали все-таки несколько мелких ошибок, так что все могло быть еще лучше. Тем не менее, мы считаем, что 60 – тоже хорошо.

- (Вопрос Солен) Ты ведь из Франции. У тебя был выбор, выступать за Францию или Эстонию. Почему ты выбрала последнюю?

- Мы решили выбрать Эстонию, потому что здесь не так много пар, которые претендуют попасть на Чемпионат. Во Франции огромная конкуренция, все хотят попасть на серьезные соревнования.