Четвертая волна COVID-19 заставляет Больничную кассу распаковать свой обязательный резерв

Председатель Совета Больничной кассы Танель Кийк сказал, что использование резервного капитала является важным шагом в поддержке врачей, медсестер и других медицинских работников, устойчивой системы здравоохранения, решении задач в медицинской области и лечении пациентов. ”Кризис длится слишком долго, и мы все еще сталкиваемся с новыми задачами, необходимыми для выхода нашего общества из пандемии. Использование резервного капитала необходимо для того, чтобы помимо преодоления кризиса COVID-19 у нас также было достаточно ресурсов для лечения всех остальных пациентов с другими проблемами со здоровьем”, — сказал Танель Кийк.

Резервный капитал Больничной кассы может использоваться только в исключительных случаях по предложению Министра здоровья и труда и по распоряжению Правительства Республики. Резервный капитал Больничной кассы в настоящее время составляет около 93 миллиона евро, из которых 25,5 миллиона евро планируется применить для покрытия дополнительных медицинских расходов в связи с COVID-19 в 2022 году. На закупку лекарств от COVID-19 предлагается направить 3,56 млн евро.

”Мы достигли четвертой волны пандемии COVID-19, и, к сожалению, затраты, связанные с лечением этого заболевания все еще высоки, а значит для их покрытия нужны дополнительные средства. Решение об использовании резервов было тщательно продумано. Это позволит нам оплачивать работу врачей и медсестер по более высокой ставке, а также поможет покрыть расходы на реорганизацию медицинских учреждений в отделениях для лечения COVID-19”, — сказала Пилле Банхард, член Правления Больничной кассы, ответственный за финансовую сферу.

На заседании Совета Больничной кассы также обсуждались растущие расходы оказывающих медуслуги организаций на электроэнергию и было принято решение о том, что Правление Больничной кассы совместно с Министром здравоохранения и труда разработает возможные решения для смягчения влияния роста цен.

К 2023 году Больничная касса должна восстановить размер резервного капитала до обязательного объема, установленного законом. Формирование резервного капитала регулируется Законом о Больничной кассе Эстонии. Резервный капитал — это резерв, созданный из бюджетных средств Больничной кассы, и предназначенный для снижения бюджетных рисков, связанных с макроэкономическими изменениями. Размер резервного капитала составляет 5,4% от объема бюджета Больничной кассы, и доведение объема резерва до необходимого уровня обычно происходит за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.