Завершилась зимняя акция ”Поможем ветеранам!” Помощь людям, средний возраст которых 97 лет, принимается постоянно

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 169 человек — 126 ветеранов войны и 43 труженика тыла. Их средний возраст — 97 лет.

Собранные средства будут направлены на компенсацию стоимости лекарств и оказание материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной этого года. Тогда ветеранам собрали 8339 евро и 60 центов. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро (не считая нынешнюю акцию).

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).