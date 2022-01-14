Командующий Силами обороны: нарастающая агрессивность России подтверждает, что мы на верном пути

”В сложившейся напряженной обстановке вокруг безопасности союзники не только обмениваются мнениями. Усилия руководителей вооруженных сил сфокусированы на обеспечении как индивидуальной, так и коллективной безопасности — это не может не радовать. — отметил генерал-лейтенант Мартин Херем. — НАТО продолжает корректировать свои планы, модернизировать войска и структуру управления для обеспечения готовности в отражении любых угроз. Нарастающая агрессивность в поведении России является очередным подтверждением тому, что мы на верном пути — крайне важно сохранять сильный оборонительный потенциал”.

На заседании Военного комитета НАТО обсуждались вопросы разработки новой стратегии, концепции обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе, а также развитие потенциала войск с помощью цифровых технологий. Помимо этого руководители вооруженных сил Украины и Грузии представили альянсу свое видение о ситуации вокруг безопасности, а также поделились информацией о реформах в сфере обороны.

Военный комитет НАТО — высший военный орган альянса, в котором представлены руководители вооруженных сил всех стран-участниц организации. Комитет формирует оборонительную политику, руководит разработкой стратегии альянса, а также оказывает консультативную поддержку политическим структурам.

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