ФОТО | Заложен краеугольный камень Социального центра Ласнамяэ

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, одним из приоритетов социальной сферы в Таллинне является оказание пожилым людям таких услуг, которые будут способствовать их самостоятельной жизни, а также физическому и психическому благополучию. ”При этом важно, чтобы услуги были доступны для пожилых как можно ближе к дому. Дневной центр, открытый для всех, кто хочет провести время содержательно и улучшить здоровье, имеется в каждом районе, — сказала Бешкина. — Социальный центр Ласнамяэ также дает пожилым людям возможность встречаться и общаться, что позволяет активнее вовлекать их и дает чувство защищенности, а также знание, что они не одни. Помимо дневного центра для пожилых в новом здании будут располагаться дневной центр для детей, а также помещения для оказания услуг на дому”.

Социальный центр Ласнамяэ — это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ, в котором работает свыше 60 человек. ”Создание отвечающего современным нуждам социального центра позволит нам эффективнее оказывать социальные услуги жителям Ласнамяэ. Объединение всех предлагаемых услуг в одном современном здании будет удобнее как с точки зрения клиента, так и для оказывающих ту или иную услугу сотрудников”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Новый социальный центр будет построен на месте старого, по адресу ул. Киллустику, 16. В новом двухэтажном здании будет находиться большой зал, предназначенный для всех целевых групп. На подвальном этаже разместятся спортзал и обслуживающие здание помещения. На первом этаже в основном будут помещения для пожилых (учебные классы, массаж и т.д.), а на втором этаже — для детей (учебные классы, игровая комната, психолог и т.п.).

Расположенная за зданием дворовая зона предназначена для клиентов, там будут установлены тренажеры для пожилых, детская площадка и т.п. Территория перед зданием станет новым сквером, который будет открыт для местных жителей.