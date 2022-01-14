Дмитрий Козловский: парное катание по конкуренции дошло до уровня женского

”Парное катание дошло до уровня женского, по напряженности, уровню конкуренции. Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в ”физике”, но и в голове. Конкуренция хороша, она двигает вперед, но у нее есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Так что нельзя утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению”, — отметил Козловский.