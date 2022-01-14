Фигурное катание
14.01.2022, 13:20

Дмитрий Козловский: парное катание по конкуренции дошло до уровня женского

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Foto: Kiur Kaasik
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал итоги чемпионата Европы в Таллинне, где дуэт занял третье место.

”Парное катание дошло до уровня женского, по напряженности, уровню конкуренции. Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в ”физике”, но и в голове. Конкуренция хороша, она двигает вперед, но у нее есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Так что нельзя утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению”, — отметил Козловский.

"Мне кажется, что Олимпиада будет гораздо проще, чем чемпионат России и чемпионат Европы. Когда спортсмен идет к этому турниру, да, конкуренция жесткая. А когда спортсмен выходит на Олимпийские игры — ты уже там. Ты заслужил это право", — добавил фигурист.

Источник — Sports.ru.

Расписание чемпионата Европы-2022:

14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

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