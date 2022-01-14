ПРЯМО СЕЙЧАС | Эстонский дуэт установил личный рекорд. Чемпионка Эстонии выступает за Беларусь

Удивила пара из Беларуси — Виктория Семенюк и Илья Юхимук. Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась, Виктория решила не опускать руки и нашла нового партнера, а с ним и новую страну. По словам Виктории, она очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне. Так получилось, что пришлось переехать, привыкать к менталитету, стране, людям, но в общем ее все устраивает.