ПРЯМО СЕЙЧАС | Эстонский дуэт установил личный рекорд. Чемпионка Эстонии выступает за Беларусь(7)
14 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию дуэты демонстрируют свои ритм-танцы. Цвета Эстонии защищает пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко.
Эстонско-французский дуэт вышел на лед в 13.45 и продемонстрировал свой танец под музыку группы Gorillaz. Нашему дуэту удалось установить личный рекорд 60,36, заняли промежуточное третье место и смогли пробиться в произвольную программу!
Удивила пара из Беларуси — Виктория Семенюк и Илья Юхимук. Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась, Виктория решила не опускать руки и нашла нового партнера, а с ним и новую страну. По словам Виктории, она очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне. Так получилось, что пришлось переехать, привыкать к менталитету, стране, людям, но в общем ее все устраивает.
По традиции завершат программу фавориты, среди которых российские пары — Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына — Никита Кацалапов.
Всего в соревнованиях принимают участие 27 танцевальных дуэтов. Чтобы продолжить соревнования в субботу, необходимо попасть в 20 лучших.
Время выхода дуэтов на лед.
Вторая размика
8. Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 13.45
Четвертая разминка
13. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)
14. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
15. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)
16. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16.07
17. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)
Пятая разминка
18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)
19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
20. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
21. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
22. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
Пятая разминка
23. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
24. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17.28
25. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
26. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17.41
27. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)