Фигурное катание
14.01.2022, 12:47

ПРЯМО СЕЙЧАС | Эстонский дуэт установил личный рекорд. Чемпионка Эстонии выступает за Беларусь

 (7)
Foto: Kiur Kaasik

14 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию дуэты демонстрируют свои ритм-танцы. Цвета Эстонии защищает пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко.

Эстонско-французский дуэт вышел на лед в 13.45 и продемонстрировал свой танец под музыку группы Gorillaz. Нашему дуэту удалось установить личный рекорд 60,36, заняли промежуточное третье место и смогли пробиться в произвольную программу!

Удивила пара из Беларуси — Виктория Семенюк и Илья Юхимук. Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась, Виктория решила не опускать руки и нашла нового партнера, а с ним и новую страну. По словам Виктории, она очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне. Так получилось, что пришлось переехать, привыкать к менталитету, стране, людям, но в общем ее все устраивает.

По традиции завершат программу фавориты, среди которых российские пары — Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына — Никита Кацалапов.

Всего в соревнованиях принимают участие 27 танцевальных дуэтов. Чтобы продолжить соревнования в субботу, необходимо попасть в 20 лучших.

Время выхода дуэтов на лед.

Вторая размика

8. Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 13.45

Четвертая разминка

13. Саша Фир — Джордж Уодделл (Великобритания)

14. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

15. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция)

16. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 16.07

17. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия)

Пятая разминка

18. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина)

19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

20. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

21. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

22. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

Пятая разминка

23. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

24. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17.28

25. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

26. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17.41

27. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии