Эстонский дуэт установил личный рекорд на чемпионате Европы и прошел дальше. Россияне продолжают доминировать

Эстонско-французская пара вышла на лед в 13.45 и продемонстрировала свой танец под музыку группы Gorillaz. Нашему дуэту удалось установить личный рекорд 60,36, заняли 20-е место и смогли пробиться в произвольную программу!

После проката в интервью RusDelfi Марко Евгений признался, что им очень помогли трибуны:

-Если честно, я вообще не волновался перед выходом на лед. Когда мы вышли, люди на трибунах поддерживали нас очень активно, это была просто безумная энергетика, - расссказал он в интервью RusDelfi.

Удивила пара из Беларуси — Виктория Семенюк и Илья Юхимук. Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась, Виктория решила не опускать руки и нашла нового партнера, а с ним и новую страну. По словам Виктории, она очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне. Так получилось, что пришлось переехать, привыкать к менталитету, стране, людям, но в общем ее все устраивает.

По традиции завершали программу фавориты, среди которых были российские пары — Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына — Никита Кацалапов. Именно эти дуэты и заняли первые два места по итогам ритм-танца. Соревнования танцевальных пар продолжатся завтра.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 87,89

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 86,45

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 83,35

4. 27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 79,97

5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,99

6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 75,83

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,45

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 73,32

9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,47

10. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 70,22

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 69,72

12. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 68,51

13. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 67,46