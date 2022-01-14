Эстонский дуэт установил личный рекорд на чемпионате Европы и прошел дальше. Россияне продолжают доминировать
14 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию дуэты продемонстрировали свои ритм-танцы. Цвета Эстонии защищала пара Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко.
Эстонско-французская пара вышла на лед в 13.45 и продемонстрировала свой танец под музыку группы Gorillaz. Нашему дуэту удалось установить личный рекорд 60,36, заняли 20-е место и смогли пробиться в произвольную программу!
После проката в интервью RusDelfi Марко Евгений признался, что им очень помогли трибуны:
-Если честно, я вообще не волновался перед выходом на лед. Когда мы вышли, люди на трибунах поддерживали нас очень активно, это была просто безумная энергетика, - расссказал он в интервью RusDelfi.
Удивила пара из Беларуси — Виктория Семенюк и Илья Юхимук. Виктория — чемпионка Эстонии 2018 года, тогда ее партнером был Артур Груздев. Пара распалась, Виктория решила не опускать руки и нашла нового партнера, а с ним и новую страну. По словам Виктории, она очень рада, что чемпионат Европы проходит в Таллинне. Так получилось, что пришлось переехать, привыкать к менталитету, стране, людям, но в общем ее все устраивает.
По традиции завершали программу фавориты, среди которых были российские пары — Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына — Никита Кацалапов. Именно эти дуэты и заняли первые два места по итогам ритм-танца. Соревнования танцевальных пар продолжатся завтра.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 87,89
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 86,45
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 83,35
4. 27. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 79,97
5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,99
6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 75,83
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,45
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 73,32
9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,47
10. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 70,22
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 69,72
12. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 68,51
13. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 67,46
...20. Солен Мазенг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 60,36
Чтобы продолжить соревнования в субботу, необходимо было попасть в 20 лучших.