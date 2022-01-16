16.01.2022, 09:55
Повлияет ли рост цен за электроэнергию на телеканал ETV+? Коллеги из ETV уже урезали эфирное время собственной передачи(10)
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Рост цен на электричество влияет на все сферы жизни.
На этой неделе стало известно, что общественно-правовой телеканал ETV вынужден урезать эфирной время передачи про международные новости на пять минут. Причина кроется в росте цен на электричество и отсутствии дополнительного финансирования, заявил глава новостной службы ERR Айвар Самост.
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"ETV+ по-прежнему экономит, очень аккуратно планируя расходы на производство собственных передач и закупку контента в запланированном объеме. Вопрос о сокращении персонала в данный момент не стоит", — ответила RusDelfi главред ETV+ Екатерина Таклая.