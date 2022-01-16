Повлияет ли рост цен за электроэнергию на телеканал ETV+? Коллеги из ETV уже урезали эфирное время собственной передачи

На этой неделе стало известно, что общественно-правовой телеканал ETV вынужден урезать эфирной время передачи про международные новости на пять минут. Причина кроется в росте цен на электричество и отсутствии дополнительного финансирования, заявил глава новостной службы ERR Айвар Самост.