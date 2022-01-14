Миккельсон: теперь Путин должен решить — война или мир

Вчера состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, вызванная необходимостью обсудить действия РФ на границе с Украиной и ультиматийные требования в отношении НАТО.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что ”угроза войны в регионе ОБСЕ выше, чем когда-либо за последние 30 лет”.

На пресс-конференции по итогам переговоров представитель России Александр Лукашевич назвал итоги переговоров разочарованием.