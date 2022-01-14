Тамара Москвина: опять эта бабушка что-то напридумывала, когда она уже угомонится(2)
”Всегда смотрю прокаты соперников. Может, не всегда на арене прямо получается — но обязательно потом пересматриваю. Это ж для меня школа такая — другие тренеры не сидят ведь сложа руки — что-то придумывают, разрабатывают, мне интересно. Да и если я скажу, что все знаю, — это будет глупо. Все идет вперед и изменяется, отставать нельзя. Чтоб развивать свои пары — надо развиваться самой. Мне интересна моя работа — и мне всегда хочется придумать что-то такое, что поразит людей, чтоб они удивились: ”Опять эта бабушка что-то напридумывала, непонятно, когда она уже угомонится”, — приводит слова Москвиной Sports.ru.
На чемпионате Европы в Таллинне выступали две пары, которые тренируются у Тамары Москвиной. Бойкова и Козловский взяли бронзу, Мишина и Галлямов с тремя мировыми рекордами завоевали золото.
Расписание чемпионата Европы-2022:
14 января
12:00 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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