Тамара Москвина: опять эта бабушка что-то напридумывала, когда она уже угомонится

”Всегда смотрю прокаты соперников. Может, не всегда на арене прямо получается — но обязательно потом пересматриваю. Это ж для меня школа такая — другие тренеры не сидят ведь сложа руки — что-то придумывают, разрабатывают, мне интересно. Да и если я скажу, что все знаю, — это будет глупо. Все идет вперед и изменяется, отставать нельзя. Чтоб развивать свои пары — надо развиваться самой. Мне интересна моя работа — и мне всегда хочется придумать что-то такое, что поразит людей, чтоб они удивились: ”Опять эта бабушка что-то напридумывала, непонятно, когда она уже угомонится”, — приводит слова Москвиной Sports.ru.