За сутки в Эстонии выявлено 2087 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По состоянию на утро 14 января в больнице находятся 269 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 191 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 150, или 78,5%, не вакцинированы и 41, или 21,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 53 новых истории болезни. Умерло трое зараженных коронавирусом: 76-летний мужчина, 77-летняя женщина и 89-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 120 результатов теста, из которых 2 087 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 123,4 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 150 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 5 941 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 550. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 334 534 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,9%.

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