Мишина о мировых рекордах: это не лучший наш прокат. Мы можем лучше(6)
Мишина и Гяллямов одержали победу, установив три мировых рекорда по баллам.
”Мы только от журналистов и узнали про мировые рекорды. Пока не было времени ничего посмотреть. Это не лучший наш прокат. Мы можем лучше”, — сказала Мишина.
Галлямов отметил, что конкуренция в российском парном катании развивает спорт.
”Конкуренция только закаляет спортсмена, тренеры приучают к этому с раннего детства. Выживают в спорте только сильнейшие. Именно из-за этого развивается наше российское парное фигурное катание”, — приводит слова Галлямова корреспондент Sports.ru.
Расписание чемпионата Европы-2022:
14 января
12:52 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.