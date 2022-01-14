Фигурное катание
14.01.2022, 10:10

Мишина о мировых рекордах: это не лучший наш прокат. Мы можем лучше

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Foto: Kiur Kaasik
Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, оценила прокат в произвольной программе на чемпионате Европы-2022 в Таллинне.

Мишина и Гяллямов одержали победу, установив три мировых рекорда по баллам.

”Мы только от журналистов и узнали про мировые рекорды. Пока не было времени ничего посмотреть. Это не лучший наш прокат. Мы можем лучше”, — сказала Мишина.

Галлямов отметил, что конкуренция в российском парном катании развивает спорт.

”Конкуренция только закаляет спортсмена, тренеры приучают к этому с раннего детства. Выживают в спорте только сильнейшие. Именно из-за этого развивается наше российское парное фигурное катание”, — приводит слова Галлямова корреспондент Sports.ru.

Расписание чемпионата Европы-2022:

14 января
12:52 — танцы на льду, ритмический танец
18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

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