Депутат Рийгикогу объясняет, почему возник энергетический кризис — три главные ошибки(119)
Сегодняшний кризис возник не сам по себе, а стал результатом совокупности факторов, которые можно было предусмотреть и спрогнозировать риски "Зеленого поворота" на его старте, пишет Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу (Центристская партия Эстонии).
То есть еще в то время, когда мы присоединялись к соглашению по СО2, когда закрывали отдельные блоки нарвских электростанций и отказывались от развития сланцевой энергетики. В хорошем стремлении "озеленить энергетику" мы ударились головой о часто останавливающиеся лопасти ветряков и уперлись в солнечные панели, заваленные снегом и нашими темными ночами Я считаю, что при планировании и начале перехода мы не приняли в достаточной степени должных мер для его эффективности и нашей энергетической безопасности.
Первая ошибка — нарушение баланса перехода
Первая ошибка — это нарушение баланса перехода. В идеале переход должен был быть синхронизирован и обеспечен бесперебойными поставками энергоресурсов населению и предприятиям таким образом, чтобы традиционные источники энергии могли бы постепенно заменяться новыми.
Отключение и консервация традиционных источников целесообразны только тогда, когда запасы полученные из альтернативных, новых ”зеленых” источников создают запасы генерирующих мощностей (профицит электроэнергии).
Шоковый переход сегодня показал свою несостоятельность, и за него не должны расплачиваться простые люди и предприниматели. Переход в моем понимании — это развивающийся во времени процесс, а не моментальное переключение с традиционной энергетики на новую, тем более, когда к этому нет полной готовности. Именно поэтому я считаю, что правительство должно компенсировать всем потребителям газа 50% суммы счета за газ, и 50% платы за потребление электричества частным потребителям до марта месяца 2022 года. Переход на возобновляемые источники энергии не должен быть самоцелью. Цель — надежные поставки энергии потребителям и доступная цена.
Например, Норвегия приняла решение компенсировать всем частным потребителям ту часть счетов за электроэнергию, где средняя биржевая цена за месяц выше, чем 70 евро за мегаватт/час. Компенсация распространяется на объемы потребления, не превышающие 5000 киловатт в месяц.
Вторая ошибка — неразумное распределение средств на развитие энергетики
Простая логика и принципы целесообразности говорят о том, что государственные инвестирования в ветропарки и солнечные панели не должны автоматически подразумевать отказ от использования полезных ископаемых, в частности сланца. Даже без приостановки соглашения по СО2, мы можем своими силами обеспечить климатическую нейтральность применив технологии улавливания СО2. Те средства, которые инвестируются в ветропарки и солнечные панели, могут быть перераспределены в том числе и на развитие технологий улавливания, хранения или утилизации СО2, мест добычи сланца и уже имеющихся станций энергоблоков. Развитие сланцевой энергетики с учетом экологических требований ”Зеленого перехода” могло бы принести в регион Ида-Вирумаа новые рабочие мест, инвестиции и инфраструктурные проекты.
По решению правительства, сланцевая энергетика поддерживается государством до 2023 года. То есть у нас еще есть время для пересмотра этого решения. А нынешний энергетический кризис показал необходимость детально проанализировать ранее принятые решения и сделать верные выводы.
Третья ошибка — надежда на "невидимую руку рынка"
Третьей ошибкой была вера в том, что рынок сам все отрегулирует. Сейчас саморегуляция привела только к тому, что люди не знают как платить коммунальные платежи за электричество, газ и отопление. Государство же должно гарантировать налогоплательщикам, чтобы в их домах было тепло и светло, а плата за отопление и свет была бы доступной. Понадеявшись на саморегулируемую биржу, мы вовремя не обозначили свои "красные линии", переход которых для нас недопустим.
Действительно инфляция, ослабление спроса, рост предложения или альтернативные источники энергии — все это в определенный момент сбалансируют стоимость энергии. Предполагается, что это произойдет весной. Но обычные потребители и предприниматели ждут решения здесь и сейчас. Потому что многие просто не могут ждать несколько месяце, "сжигая" свои финансовые запасы в батареях отопления или лампах освещения.
Такой ценовой потолок на бирже, например, установлен Норвегией, о чем подробно написал предприниматель Индрек Нейвельт. Возможность установления для страны предельной ставки за электроэнергию на бирже, дал бы потребителям большую уверенность в завтрашнем днем. Потому что выход с биржи, о котором в последнее время многие говорят, также не может быть гарантией доступных цен и бесперебойных поставок электроэнергии. Особенно в ситуации, когда объемы электроэнергии, производимой в Эстонии, не покрывают всех наших потребностей.
По поводу целесообразности участия Эстонии на бирже мнения специалистов различаются. Например, Владимир Либман, председатель правления Paekivitoodete Tehase OÜ считает, что для Эстонии было бы выгоднее уйти с биржи. По его мнению, развитие сланцевой энергетики позволило бы обеспечить полное удовлетворение собственных потребностей и даже продавать излишки в Латвию. Однако, вопрос упирается в технологии улавливания и утилизации СО2.
Сейчас уже нет смысла искать виноватых, но необходимо верные выводы и принять определенные политические решения, которые позволят вернуть чувство уверенности жителям Эстонии и местному бизнесу в долгосрочной перспективе. Если не будет найдено решений, восстанавливающих справедливость на уровне ЕС, необходимо принимать решения и меры самостоятельно на уровне государства. Сумеем ли мы признать свои ошибки, это другой вопрос.