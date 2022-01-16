Депутат Рийгикогу объясняет, почему возник энергетический кризис — три главные ошибки

Например, Норвегия приняла решение компенсировать всем частным потребителям ту часть счетов за электроэнергию, где средняя биржевая цена за месяц выше, чем 70 евро за мегаватт/час. Компенсация распространяется на объемы потребления, не превышающие 5000 киловатт в месяц.

Шоковый переход сегодня показал свою несостоятельность, и за него не должны расплачиваться простые люди и предприниматели. Переход в моем понимании — это развивающийся во времени процесс, а не моментальное переключение с традиционной энергетики на новую, тем более, когда к этому нет полной готовности. Именно поэтому я считаю, что правительство должно компенсировать всем потребителям газа 50% суммы счета за газ, и 50% платы за потребление электричества частным потребителям до марта месяца 2022 года. Переход на возобновляемые источники энергии не должен быть самоцелью. Цель — надежные поставки энергии потребителям и доступная цена.

Первая ошибка — это нарушение баланса перехода. В идеале переход должен был быть синхронизирован и обеспечен бесперебойными поставками энергоресурсов населению и предприятиям таким образом, чтобы традиционные источники энергии могли бы постепенно заменяться новыми.

То есть еще в то время, когда мы присоединялись к соглашению по СО2, когда закрывали отдельные блоки нарвских электростанций и отказывались от развития сланцевой энергетики. В хорошем стремлении "озеленить энергетику" мы ударились головой о часто останавливающиеся лопасти ветряков и уперлись в солнечные панели, заваленные снегом и нашими темными ночами Я считаю, что при планировании и начале перехода мы не приняли в достаточной степени должных мер для его эффективности и нашей энергетической безопасности.

Простая логика и принципы целесообразности говорят о том, что государственные инвестирования в ветропарки и солнечные панели не должны автоматически подразумевать отказ от использования полезных ископаемых, в частности сланца. Даже без приостановки соглашения по СО2, мы можем своими силами обеспечить климатическую нейтральность применив технологии улавливания СО2. Те средства, которые инвестируются в ветропарки и солнечные панели, могут быть перераспределены в том числе и на развитие технологий улавливания, хранения или утилизации СО2, мест добычи сланца и уже имеющихся станций энергоблоков. Развитие сланцевой энергетики с учетом экологических требований ”Зеленого перехода” могло бы принести в регион Ида-Вирумаа новые рабочие мест, инвестиции и инфраструктурные проекты.

По решению правительства, сланцевая энергетика поддерживается государством до 2023 года. То есть у нас еще есть время для пересмотра этого решения. А нынешний энергетический кризис показал необходимость детально проанализировать ранее принятые решения и сделать верные выводы.

Третья ошибка — надежда на "невидимую руку рынка"

Третьей ошибкой была вера в том, что рынок сам все отрегулирует. Сейчас саморегуляция привела только к тому, что люди не знают как платить коммунальные платежи за электричество, газ и отопление. Государство же должно гарантировать налогоплательщикам, чтобы в их домах было тепло и светло, а плата за отопление и свет была бы доступной. Понадеявшись на саморегулируемую биржу, мы вовремя не обозначили свои "красные линии", переход которых для нас недопустим.

Действительно инфляция, ослабление спроса, рост предложения или альтернативные источники энергии — все это в определенный момент сбалансируют стоимость энергии. Предполагается, что это произойдет весной. Но обычные потребители и предприниматели ждут решения здесь и сейчас. Потому что многие просто не могут ждать несколько месяце, "сжигая" свои финансовые запасы в батареях отопления или лампах освещения.