В понедельник в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января, по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств.

Город Таллинн также открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45. В целях экономии времени и предотвращения распространения коронавирусной инфекции при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию. Горожане, которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя, могут помочь своим пожилым близким с подачей электронного ходатайства.

Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Таким образом, в целях экономии времени при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько месяцев. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов на электричество, газ и отопление за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.