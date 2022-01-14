В понедельник в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление(5)
В понедельник, 17 января, в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.
Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января, по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств.
Город Таллинн также открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45. В целях экономии времени и предотвращения распространения коронавирусной инфекции при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию. Горожане, которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя, могут помочь своим пожилым близким с подачей электронного ходатайства.
Выплатой пособия будет заниматься отдел социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения. За один раз можно ходатайствовать о получении пособия за период до пяти месяцев. Таким образом, в целях экономии времени при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько месяцев. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов на электричество, газ и отопление за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.
Пособие будет выплачиваться горожанам или семьям, чей средний нетто-доход ниже медианной зарплаты 2021 года. В текущем году в случае живущего в одиночку человека эта сумма составляет 1126 евро, домохозяйства из двух взрослых человек — 1689 евро, и в случае семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет — 2365 евро. На основании документов, подтверждающих объем потребления и соответствующие затраты, ходатайствующему будет выплачено пособие в пределах 80 процентов от общей стоимости энергии, которая в случае электричества превышает 12 центов за киловатт-час, газа — 4,9 цента за киловатт-час и отопления — 7,8 цента за киловатт-час.
В прилагаемых к ходатайству о компенсации счетах объем потребления электроэнергии должен быть указан в мегаватт-часах или киловатт-часах; объем потребления газа может быть указан в кубометрах. Если квартирное товарищество при отоплении многоквартирного дома использует электричество или газ, то также можно ходатайствовать о компенсации возросших затрат на электричество и газ, использованных для отопления. Подтвердить эти расходы можно с помощью счета квартирного товарищества или приложения к счету, в котором наряду с бытовым потреблением отдельно указан и объем электричества (в киловатт-часах или мегаватт-часах) или газа (в кубометрах, киловатт-часах или мегаватт-часах), затраченного на отопление квартиры.
В случае центрального отопления необходимо предоставить следующую информацию. Если ходатайствующий проживает в районе с предельными тарифами на центральное отопление, согласованными Департаментом конкуренции, то должны быть указаны расходы на центральное отопление (в евро). Необходимо также указать название предприятия, обеспечивающего центральное отопление, и зону сети (например, Adven Eesti AS, зона сети Пыхья-Таллинн). Если ходатайствующий не проживает в районе с предельными тарифами на центральное отопление, согласованными Департаментом конкуренции, то в счете должны быть указаны расходы на отопление (в евро), а также цена киловатт-часа или мегаватт-часа (среднемесячная или по состоянию на конец месяца) за представленный период и за январский отопительный период 2021 года.
При необходимости для получения этих документов можно обратиться в квартирное товарищество. Минимальная ставка пособия — 10 евро суммарно на одно заявление, максимальная — 500 евро на одно ходатайство в месяц.
Определить право на получение пособия и рассчитать его размер можно с помощью онлайн-калькулятора Министерства финансов: https://www.rahandusministeerium.ee/et/vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu. На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы.