Maxima ”замораживает” цены на множество товаров повседневного спроса(6)
Maxima решила на долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине.
”Maxima уже на протяжении десятилетий составляет сильную конкуренцию всем участникам рынка благодаря самой дешевой корзине для покупок и высококачественным товарам”, — сказал Эдвинас Волкас, генеральный директор Maxima Eesti. Если два года назад компания запустила с этой целью специальную ценовую программу ”Низкая цена Maxima”, то в условиях сегодняшнего ценового давления одна из крупнейших розничных сетей Эстонии продвинулась еще дальше.
”Многие поставщики перед Новым годом объявили о повышении цен, поскольку за последний год выросли различные входные цены, от цен на электроэнергию и топливо до цен на сырье, и это сильно повлияло на их деятельность”, — отметил Волкас. По его словам, сейчас компания ведет переговоры со многими местными производителями, чтобы и в дальнейшем обеспечивать максимально широкий ассортимент их продукции на прилавках Maxima.
”В то же время мы делаем все от нас зависящее, чтобы удерживать конечные цены как можно большего количества товаров на низком уровне как можно дольше, потому что мы также должны считаться и с тем, чего ждут от нас покупатели — самой дешевой повседневной потребительской корзины на рынке. Несмотря на ценовое давление, мы хотим сдержать это обещание и в этом году”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti.
Таким образом, с этой недели компания решила зафиксировать на длительный срок цены более чем на сотню дешевых товаров повседневного спроса. На некоторые товары цены еще дополнительно снижены, а ставка скидки может достигать 39%. В основном это повседневные продукты питания. Для того чтобы потребители могли легко найти эти товары в магазинах Maxima, они отмечены специальным ценником ”Стабильно дешево”.
С этой недели самый дешевый батон булки в Maxima стоит 0,19 евро, буханка хлеба 0,39 евро, килограмм сахара 0,59 евро, десяток куриных яиц 0,99 евро, килограмм картофеля 0,45 евро, яблок 0,59 евро и моркови 0,39 евро, 400-граммовая пачка овсяных хлопьев стоит 0,29 евро и 800-граммовая пачка гречки 0,99 евро, консервированный тунец 0,99 евро, литровая бутылка растительного масла 1,49 евро, 400-граммовая пачка свиного фарша 1,49 евро, килограмм пельменей с мясом 0,95 евро, пачка сметаны 0,59 евро, пачка сливочного масла 0,99 евро и литр молока 0,49 евро.
Наряду с продуктами питания, среди этих более чем 100 стабильно недорогих товаров есть также немало и другой продукции повседневного спроса. К ней относится, например, корм для собак, где упаковка 10 кг сухого корма стоит 5,99 евро, упаковка 35-литровых мешков для мусора — 0,99 евро, а восемь рулонов туалетной бумаги — 1,99 евро.
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