За рубежом
13.01.2022, 22:06

Рижанка получила условный срок за фиктивный брак

 (1)
Rus.DELFI.lv
Иллюстративный снимок
Foto: Ilmar Saabas

Суд Видземского предместья Риги приговорил женщину к условному сроку за фиктивный брак с гражданином Индии, свидетельствует публично доступное решение суда.

Подсудимая в корыстных целях допустила возможность лица законно пребывать в Латвии или другой стране Европы. В 2018 году женщина сначала прилетела на Кипр, где в муниципальном загсе заключила фиктивный брак.

После этого она получила от другого лица, против которого отдельно начат процесс, вознаграждение в размере 1000 евро. Кроме того, подсудимая регулярно получала от своего "супруга" переводы, общая сумма которых составила 2172 евро.

В результате брака гражданин Индии получил разрешение на пребывание, сроком действия до осени 2024 года. Свою вину женщина признала.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии