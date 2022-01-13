Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы с тремя мировыми рекордами(9)
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов сегодня установили два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме баллов.
За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 157,46 балла. Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй – Цун Хань (на чемпионате мира-2019 они получили 155,60 балла).
Накануне Мишина и Галлямов обновили мировой рекорд в короткой программе – 82,36 балла.
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 239,82
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 236,43
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 227,23
4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 184,05
5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90
6. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03
7. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 168,90
8. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 168,75
9. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания) — 168,40
10. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь) — 161,76
11. Мария Павлова — Балаж Надь (Венгрия) — 161,32
12. Елизавета Жукова — Мартин Бидар (Чехия) — 159,73
13. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 156,91
14. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 156,55
15. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 147,61
16 Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 143,24