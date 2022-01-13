Фигурное катание
13.01.2022, 22:16

Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы с тремя мировыми рекордами

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Foto: Kiur Kaasik
13 января на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 в Таллинне пары выступили с произвольными программами. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзу.

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов сегодня установили два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме баллов.

За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 157,46 балла. Предыдущий рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй – Цун Хань (на чемпионате мира-2019 они получили 155,60 балла).

Накануне Мишина и Галлямов обновили мировой рекорд в короткой программе – 82,36 балла.

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 239,82

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 236,43

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 227,23

4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 184,05

5. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90

6. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03

7. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 168,90

8. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 168,75

9. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания) — 168,40

10. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь) — 161,76

11. Мария Павлова — Балаж Надь (Венгрия) — 161,32

12. Елизавета Жукова — Мартин Бидар (Чехия) — 159,73

13. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 156,91

14. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 156,55

15. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 147,61

16 Лана Петранович — Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) — 143,24

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