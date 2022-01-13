Единороги против зебр: эстонской экономике нужны и те, и другие

Инвесторы ищут правильную команду и правильную бизнес-модель, чтобы получить доход от своих вложений. Необходимо иметь мужество, чтобы рисковать и разумно снижать принятые риски, чтобы завоевать клиентов на рынках, где другие их еще не завоевали и обеспечить быстрый рост компании. По мере роста компании растет и стоимость доли инвестора, и поэтому есть надежда на следующий поток инвестиций. Быстрый рост — это то, вокруг чего крутится вся игра.

Мне посчастливилось работать с основателями стартапов на ранней стадии и видеть в их глазах страсть, с которой они строят свой бизнес. Днем, вечером, ночью, по выходным и праздникам, зачастую параллельно с основной работой. Они увлеченно рассказывают о том, как можно решить ту или иную проблему, как их продукты действительно могут сделать мир лучше. Они не только говорят, но и искренне верят в такое будущее. Но чтобы воплотить эту мечту в жизнь, им нужны деньги — от семьи, друзей, а затем от бизнес-ангелов и венчурных фондов или венчурных капиталистов. Эти деньги приходят с условием ожидания роста в среднем 10-15% в месяц. Да, вы не ослышались - не ежегодно, а ежемесячно!

Для многих статус единорога — самоцель. Символ успеха и, безусловно, одна из причин, почему эстонцы любят создавать стартапы. Когда кто-то показывает вам, как создать многомиллиардный бизнес менее чем за десять лет, это действительно вдохновляет. Однако для успеха требуется гора удачи и множество правильных решений. Единорогов характеризует способность создавать новый рынок, ориентироваться на товар или услугу, быстрый рост, постоянно растущие инвестиционные потоки, ценность роста, а не прибыли и четкая стратегия выхода на широкие рынки. Это не брак, доживший до золотой свадьбы, в котором основатели, члены команды и инвесторы живут долго и счастливо уже 50 лет. Временные рамки гораздо уже и составляют +/- 10 лет.

Домашних единорогов в Эстонии семь. Новая национальная цель состоит в том, чтобы к 2025 году у нас было 25 компаний стоимостью более миллиарда евро, прежде чем они выйдут на биржу. Мощная цель! Если мы сравним тот факт, что сегодня в мире насчитывается чуть более 950 единорогов, мы уже внесли значительный вклад в нашу популяцию и будем продолжать это делать.

На арену выходят зебры

Единороги великолепны! Но они не одни в этом зоопарке. По мере того, как люди делают все более осознанный и рациональный выбор в своей повседневной жизни, все больше и больше стартапов ищут разные способы построения своего бизнеса.

Здесь в игру вступают зебры. В отличие от мифических единорогов, зебры реально существуют в царстве животных, опираясь на землю всеми четырьмя копытами. Компании-зебры бывают ориентированными как на получение прибыли, так и на положительное влияние на общество.

Нет, зебры не являются некоммерческими организациями. Напротив, компании-зебры стараются построить свою бизнес-модель так, чтобы она приносила прибыль на ранних стадиях бизнеса. Правда, в результате рост у зебр идет медленнее, чем у единорогов, но он даже более стабилен. Зебры бегают на длинные дистанции, они не спринтеры.

Еще одним фактором, отличающим зебр от единорогов, является стадное чувство. Зебры сильны, когда их много — поэтому сотрудничество вместо конкуренции помогает обществу решать те или иные социальные проблемы.

Разнообразие экосистемы создает новые возможности не только для бизнеса, но и для инвесторов. Каждый может сделать выбор в соответствии со своей инвестиционной стратегией и склонностью к риску. В то время как единорогам для быстрого роста нужны все новые и новые потоки финансирования, зебрам, как правило, не нужны большие суммы частного капитала, чтобы выжить. Они принимают деньги инвестора прежде всего, в том случае, если сам инвестор верит в большую миссию компании и не ставит условий, сосредоточенных только лишь на быстром росте.

Это не та игра, где один выбор правильный, а другой нет, где один выигрывает, а другой проигрывает. Каждый должен найти свой собственный путь — если вы любите рисковать, не выходите из себя в неожиданных ситуациях и хотите попробовать сделать то, чего не сделали другие, вы, вероятно, больше единорог. Однако если вы хотите внести свой вклад в более стабильное развитие, цените социальную значимость своей деятельности и хотите построить прибыльный бизнес с самого начала, то вы, вероятно, больше похожи на предпринимателя-зебру.

Эстонская ассоциация учредителей поставила перед собой цель, чтобы в ближайшие десятилетия сектор стартапов мог составлять одну треть ВВП Эстонии. Для этого нам нужны и единороги, и зебры. Один ничем не лучше другого — это просто разные бизнес-модели, выбор и предприниматели, и мы в инкубаторе стартапов Технополь любим их обоих.

Все стартапы могут подать заявку на участие в нашей программе роста, где мы поможем им найти правильный путь к успеху. Кроме того, стартап-инкубатор Технополь единственный, кто предлагает пройти программу инкубации на русском языке для русскоязычных команд. Мы принимаем в инкубацию команды, вне зависимости от региона, в котором проживают участники.