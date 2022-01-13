Евросоюз продлил санкции против России по Украине

”Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года”, — говорится в документе.

Европа продлила санкции по итогам оценки выполнения минских соглашений на заседании 16 декабря 2021 года. Тогда ЕС поддержал проведение саммита в ”нормандском формате”, чтобы достичь выполнения договоренностей. По мнению совета, Россия выполнила их не до конца.

Впервые санкции ввели 31 июля 2014 года из-за ”действий России, дестабилизирующих ситуацию на Украине”. Они ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС для банков и компаний России.

Ограничения Евросоюза содержат запрет на импорт, экспорт и передачу любых оборонных материалов и товаров двойного назначения для использования в военном секторе. Кроме того, они сокращают доступ России к некоторым технологиям, которые можно использовать в энергетике.