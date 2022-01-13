Рекордсменка мира Камила Валиева: когда кричат что-то с трибун, это может выбивать

Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп. Она получила за прокат 90,45 балла (51,73 за технику). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ей же (87,45).

- Не считаете ли вы это какой-то рутиной, еще один рекорд, еще один?

- Нет, почему, ведь баллы значат, что я прихожу не просто так работать каждый день на тренировку. Значит, я где-то улучшаюсь, и это не может не радовать. Значит, я правильно работаю и это итог моей работы.

- Как свою форму здесь ощущаете, например, по сравнению с чемпионатом в России? Добавили или может перед Олимпиадой можно поберечься?

- Так как у нас были выходные дня три. За это время небольшая раскоординация произошла, но сейчас я более-менее пришла в форму и ее нужно поддерживать — где-то набирать, где-то чуть-чуть спускать.

- Будут ли изменения по сравнению с чемпионатом России в произвольной?

- Нет.

- Камила, когда у вас была дорожка шагов, то кто-то с трибун крикнул ”Камила, танцуй!”. Вы это слышали, вас это отвлекает?

- Честно я что-то слышала, но не разобрала что. Когда ты катаешь, ты больше в потоке находишься и иногда это может выбивать.

- Мысли про Олимпиаду в голове проползают или ты их пока отгоняешь?

- Я не знаю что будет завтра, пока я нахожусь на чемпионате Европы и думать, что будет завтра нет никакого смысла именно сейчас.

Более подробно о короткой программе ЗДЕСЬ.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Женщины

Короткая программа

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

… 17 Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30

Медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катании будут разыграны в субботу, 15 января.