Рекордсменка мира Камила Валиева: когда кричат что-то с трибун, это может выбивать(12)
Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп. Она получила за прокат 90,45 балла (51,73 за технику). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ей же (87,45).
- Не считаете ли вы это какой-то рутиной, еще один рекорд, еще один?
- Нет, почему, ведь баллы значат, что я прихожу не просто так работать каждый день на тренировку. Значит, я где-то улучшаюсь, и это не может не радовать. Значит, я правильно работаю и это итог моей работы.
- Как свою форму здесь ощущаете, например, по сравнению с чемпионатом в России? Добавили или может перед Олимпиадой можно поберечься?
- Так как у нас были выходные дня три. За это время небольшая раскоординация произошла, но сейчас я более-менее пришла в форму и ее нужно поддерживать — где-то набирать, где-то чуть-чуть спускать.
- Будут ли изменения по сравнению с чемпионатом России в произвольной?
- Нет.
- Камила, когда у вас была дорожка шагов, то кто-то с трибун крикнул ”Камила, танцуй!”. Вы это слышали, вас это отвлекает?
- Честно я что-то слышала, но не разобрала что. Когда ты катаешь, ты больше в потоке находишься и иногда это может выбивать.
- Мысли про Олимпиаду в голове проползают или ты их пока отгоняешь?
- Я не знаю что будет завтра, пока я нахожусь на чемпионате Европы и думать, что будет завтра нет никакого смысла именно сейчас.
Более подробно о короткой программе ЗДЕСЬ.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 80,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25
3. Александра Трусова (Россия) — 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47
… 15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16
… 17 Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30
Медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катании будут разыграны в субботу, 15 января.