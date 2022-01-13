Анна Щербакова: все проблемы — в моей голове

"Конечно, я очень расстроена. Сложно сказать, нужно посмотреть, проанализировать, что случилось. Я стараюсь, чтобы каждая следующая программа становилась лучше", — призналась представительница сборной России после своего выступления в "Тондираба", передает корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский.

- Далее произвольная программа, имеет смысл рисковать?

— Пока не буду ничего говорить. Завтра тренировка. Будем смотреть по моему состоянию.

- Почему не получился каскад?

— Не буду говорить, нужно проанализировать ситуацию.

- На прогоне были с ним проблемы, это связано?

— Не знаю, вне программы я ни разу не допустила ошибки в этом каскаде. Скорее всего, проблема в голове.

По итогам короткой программы Анна набрала 69,05 и занимает 4-е место, отставая от призовой тройки на 6 баллов. Более подробно о выступлениях девушек — ЗДЕСЬ.