Фигурное катание
13.01.2022, 17:07

Анна Щербакова: все проблемы — в моей голове

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Евгений Грибовский
Анна Щербакова
Foto: Rauno Volmar

Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова не дотянула до своего лучшего результата в короткой программе и пока не может занести чемпионат Европы в Таллинне себе в актив.

"Конечно, я очень расстроена. Сложно сказать, нужно посмотреть, проанализировать, что случилось. Я стараюсь, чтобы каждая следующая программа становилась лучше", — призналась представительница сборной России после своего выступления в "Тондираба", передает корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский.

- Далее произвольная программа, имеет смысл рисковать?
 — Пока не буду ничего говорить. Завтра тренировка. Будем смотреть по моему состоянию.

- Почему не получился каскад?
 — Не буду говорить, нужно проанализировать ситуацию.

- На прогоне были с ним проблемы, это связано?
 — Не знаю, вне программы я ни разу не допустила ошибки в этом каскаде. Скорее всего, проблема в голове.

По итогам короткой программы Анна набрала 69,05 и занимает 4-е место, отставая от призовой тройки на 6 баллов. Более подробно о выступлениях девушек — ЗДЕСЬ.

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