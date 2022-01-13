Эстонская фигуристка Нина Петрыкина: я не показала свой стиль, недовольна собой
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью корреспонденту Delfi Евгению Грибовскому рассказала о том, что ей помешало показать свой максимум в короткой программе на чемпионате Европы в Таллинне.
"Что будет в субботу (в произвольной программе)? Я не знаю, но буду делать все по максимуму. Если мне дали шанс выступить в произвольной программе, то я выполню его на 100%. Будет ли легче? Возможно, думаю, да. Перед стартом все равно есть волнение. Давление большое. С одной стороны, приятно выступать дома. С другой стороны, сложно концентрироваться на себе. Хочу насладиться моментом, но концентрироваться на себе надо больше. В целом я не показала свой максимум, недовольна собой".
Нина Петрыкина вышла на лед вслед за соотечественницей Эвой-Лоттой Кийбус и в ее исполнении чувствовалось волнение — спортсменка впервые выступала на столь высоком уровне. В итоге она заработала 58,30 баллов и заняла промежуточное 11-е место (более точное место в протоколе будет известно после выступления всех спортсменок), однако пробилась в произвольную программу.
Также Нина рассказала о совместной работе с известным российским фигуристом Ильей Авербухом.
"Илья очень классный человек, он добрый, искренний, с удовольствием поработала бы с ним еще", — призналась Нина.