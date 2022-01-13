Эве-Лотта Кийбус: мне слишком мешали мои мысли

"При выступлении с короткой программой мне мешали мои мысли", — призналась она. Однако добавила, что относительная неудача в короткой программе на чемпионате Европы не скажется на ее олимпийских шансах.

"На Олимпиаду я еду, именно поэтому я участвую в этих соревнованиях, чтобы понимать, какие у меня слабые стороны, и не совершать таких ошибок на Олимпиаде" — добавила эстонская фигуристка.

Также Эва-Лотта рассказала, как искала наряд для выступления:

"Выбирали платье вместе с дизайнером. Мы обдумывали это, слушали музыку, под которую я буду выступать, и она сказала, ”а давайте сделаем так”.