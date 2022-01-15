Читатель RusDelfi: как можно принять участие в проекте помощи одиноким пенсионерам?

Как сообщалось ранее, Таллинн намерен принять участие в проекте Европейского социального фонда по внедрению модели сотрудничества, предусматривающей привлечение добровольцев. Цель проекта — предложить более широкую поддержку проживающим в одиночку пенсионерам и людям с особыми потребностями.

В ходе проекта с помощью 150 добровольцев планируется охватить около 200 нуждающихся в помощи жителей Таллинна.

Таллиннский координатор проекта Vabatahtlik seltsiline Кристина Амор говорит, что в рамках проекта можно оказать следующую поддержку проживающим в одиночку пенсионерам (65+) и людям с особыми потребностями (с 18-летнего возраста):

совместное времяпрепровождения и общение (например, беседы на повседневные темы, просмотр фотографий, чтение книги, совместное решение кроссвордов, выполнение физических упражнений и т.д.);

сопровождение на мероприятия (например, совместные прогулки или посещение библиотеки);

помощь в использовании госуслуг (например, помощь в записи на прием к врачу или в другие учреждения);

помощь по домашним делам, которые нуждающийся в помощи человек не может выполнить самостоятельно хотя бы частично (например, покупки в магазине или приготовление пищи).



Информация для справок

Ида-Вирумаа, координатор Маргит Максимов. Тел: 525 4590, электронная почта: margit.maksimov@gmail.com.

Таллинн, координатор Кристина Амор (на эстонском языке). Тел: 5660 4642, электронная почта: kristina.amor@helpific.com.