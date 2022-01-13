Алар Карис на встрече с генсеком НАТО: позиция России о присоединении стран Балтии к альянсу — полный абсурд

"НАТО стоит между нами и тем миром, где более сильные страны решают судьбу небольших государств за спиной последних. Это был мир секретных протоколов и сфер влияния, который оставил многие страны Европы без суверенитета. Никто не хочет возврата к этому", — приводит слова Кариса пресс-служба Канцелярии президента.

"Мы дошли до такого уровня напряженности, которого не было с окончания холодной войны. То, что Россия считает присоединение трех стран Балтии ошибкой, совершенный абсурд. Вступление в альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы. НАТО есть и останется важнейшим столпом безопасности Европы и Эстонии", — отметил президент Эстонии во время встречи с руководителем НАТО.

Затем (около полудня) в штаб-квартире НАТО состоялась совместная пресс-конференция президента Эстонии Алара Кариса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Речь шла о ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

Глава НАТО, говоря о заседании Совета НАТО — Россия, отметил, что сейчас мяч на стороне россиян, так как на вчерашних переговорах от российской стороны не было обратной связи на высказанные альянсом позиции. "Мы никогда не поставим безопасность Европы под компромиссы, — отметил Столтенберг. — Мы всегда ждем диалога".

Президент Карис на встрече был в роли представителя восточного крыла НАТО. "Как президент государства Восточной Европы я сказал бы, что нет никакой возможности обещать ограничение военных учений в Эстонии. Можно лишь сделать их более прозрачными", — отметил Карис, говоря о повестке дня переговоров НАТО и России.

Глава эстонского государства подчеркнул, что наша страна поддерживает Украину как на словах, так и на деле.

Карис также сказал, что Эстония положительно смотрит на присоединение к блоку Финляндии и Швеции. Что касается членства в НАТО Грузии, то это — вопрос переговоров между данной страной и альянсом.