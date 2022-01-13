ИНСТРУКЦИЯ | Как и когда подавать заявление на компенсацию трат за отопление, электричество и газ

Энергетическая субсидия — это обусловленная повышением цен на электроэнергию субсидия для поддержки семей с низким и средним доходом. Субсидия частично компенсирует затраты на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Кому выплачивают компенсацию за энергетические расходы?

Лицом или семьей с низким или средним доходом считаются те, чей средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет: 1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи, 50 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 евро) и 30 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (т. е. 338 евро).

Каков размер компенсации расходов на энергию за один месяц?

Возмещению подлежит 80 % от суммы счета, которая превышает:

для электричества — 120 евро/МВтч (12 сентов/кВтч);

для газа — 49 евро/МВтч (4,9 сента/кВтч);

для центрального отопления — 78 евро/МВтч (7,8 сента/кВтч).

Минимальный размер субсидии 10 евро, максимальный 500 евро.

Пособие предоставляется для частичного покрытия затрат на энергопотребление в период с 1 сентября 2021 года по 30 марта 2022 года (включительно).

Таллинн



Жители Таллинна могут ходатайствовать о получении энергетической субсидии, начиная с 17 января. К этому времени появятся необходимая для управления ходатайствами электронная среда и специально обученный персонал.

Ходатайство на получение энергетической субсидии оформляется через районную управу