ИНСТРУКЦИЯ | Как и когда подавать заявление на компенсацию трат за отопление, электричество и газ(20)
Энергетическая субсидия — это обусловленная повышением цен на электроэнергию субсидия для поддержки семей с низким и средним доходом. Субсидия частично компенсирует затраты на электроэнергию, газ и центральное отопление.
Кому выплачивают компенсацию за энергетические расходы?
Лицом или семьей с низким или средним доходом считаются те, чей средний доход за период, на который запрашивается субсидия, составляет: 1126 евро в месяц на единственного или первого члена семьи, 50 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 евро) и 30 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (т. е. 338 евро).
Проверить, имеете ли вы право на субсидию, можно с помощью созданного Министерством финансов онлайн-калькулятора.
Каков размер компенсации расходов на энергию за один месяц?
Возмещению подлежит 80 % от суммы счета, которая превышает:
для электричества — 120 евро/МВтч (12 сентов/кВтч);
для газа — 49 евро/МВтч (4,9 сента/кВтч);
для центрального отопления — 78 евро/МВтч (7,8 сента/кВтч).
Минимальный размер субсидии 10 евро, максимальный 500 евро.
Пособие предоставляется для частичного покрытия затрат на энергопотребление в период с 1 сентября 2021 года по 30 марта 2022 года (включительно).
Таллинн
Жители Таллинна могут ходатайствовать о получении энергетической субсидии, начиная с 17 января. К этому времени появятся необходимая для управления ходатайствами электронная среда и специально обученный персонал.
Ходатайство на получение энергетической субсидии оформляется через районную управу
Для уменьшения контактов в связи с пандемией COVID-19 рекомендуем подавать ходатайство о субсидии сразу за несколько месяцев в электронной среде (taotlen.tallinn.ee).
Те, у кого нет возможности подать ходатайство в электронной среде, могут обратиться за помощью к родственникам, а если это также невозможно, то зарегистрироваться по телефону на прием в отделе социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек, согласно регистру народонаселения, на момент подачи ходатайства. Система предварительной регистрации позволяет избежать скопления народа и позаботиться о здоровье людей.
Начиная с 3 января для таллиннцев открыта специальная инфолиния 600 6300 для обращений с вопросами о компенсации. (Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45).
Нарва
Начало подачи 17 января. В городе Нарва стоимость центрального отопления не повысилась, поэтому семьи, проживающие на административной территории города, компенсацию данных расходов не получат. С 08.01.2021 стоимость тепловой энергии в Нарве для конечного потребителя составляет 42,77 евро/МВт-ч вместе с налогом с оборота. Проживающие в домах с газовым отоплением семьи смогут получить компенсацию, если они отвечают необходимым требованиям для получения пособия. Компенсация расходов за потребленную электроэнергию не выплачивается, если у ходатайствующего заключен договор о фиксированной цене на электроэнергию менее 12 с/кВ-ч и условия договора не менялись с сентября 2021 года.
Пока что нет специальной системы для подачи заявлений. Но можно отправить бланк на почту energiatoetus@narva.ee. Бланк можно скачать здесь.
Заявления принимаются с 17 января до 31 мая 2022 года в два этапа:
1. этап : с 17.01.2022 по 28.02.2022 (принимаются ходатайства за сентябрь, октябрь, ноябрь , декабрь 2021)
2. этап : с 01.04.2022 по 31.05.2022 (принимаются ходатайства за январь, февраль, март 2022)
Каким способом можно подать заявление
1. в Департаменте социальной помощи г. Нарва по адресу Мальми 5а, Нарва по вторникам, четвергам и субботам с 12.00 до 19.00
2. в четырех специально созданных дополнительных пунктах приема ходатайств с понедельника по субботу включительно каждый день с 12.00 до 19.00
1.пункт - на Петровской площади, Пеетри 3-16, 1-ый этаж
2.пункт - Хайгла 6, 1-ый этаж
3.пункт - Линда 4, 1-ый этаж
4.пункт - Энергия 4Б, 1-ый этаж
3. По электронной почте energiatoetus@narva.ee, прием ходатайств с 17-го января.
Кохтла-Ярве
В январе 2022 года город Кохтла-Ярве начнет выплату пособия семьям с доходом не выше среднего уровня, позволяющего смягчить последствия подорожания расходов на энергию.
Прием документов начался 20.12.2021.
Подорожание расходов на какие виды энергии возмещает данное пособие?
Пособие предоставляется для возмещения расходов, вызванных поддержанием электричество, газа и централизованного отопление. Также возможно получение компенсации на возмещение расходов местного отопления, если жилое помещение отапливается электричеством или газом.
Ходатайство нужно предоставлять в самоуправление, в котором прописан ходатай согласно регистру народонаселения, даже если это не является его действительным местом проживания.
Городское управления Кохтла-Ярве начинает прием ходатайств с 20 декабря 2021 года, прием ходатайств продолжится до 31 мая 2022 года.
Прием ходатайств проходит в Кохтла-Ярве по адресу ул. Кескаллеэ д.17 (каб.5 и каб.7) и
б. Эстония д.38. Время приема: понедельник – четверг 8.30 – 12.00 и 13.00 – 16.30.
Ходатайства можно также предоставлять в электронном виде с отсканированными документами по адресу э-почты linnavalitsus@kjlv.ee.
Тарту
В Тарту выплата началась 11 декабря. Мэрия города Тарту перечислит сегодня первые компенсации за рост цен на электроэнергию. Деньги поступят на счета людей в течение дня. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Другие города
Почти на всех интернет страницах городов Эстонии есть подробная информация, где и как оформлять заявление на субсидии. Также можно обратиться в социальный отдел по вашему месту жительства. Читайте про Пярну, Йыхви, Силламяэ, Хаапсалу.
Проверить начало подачи заявления на дотацию в других городах можно здесь.