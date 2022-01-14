Почти 75 процентов читателей RusDelfi в ужасе от цен на электричество

В голосовании, которое проводила редакция RusDelfi, 74.4% опрошенных ответили, что получили намного большие счета, чем обычно. При этом 9,6% респондентов готовы потерпеть, а 6.8% получили даже меньшие счета, чем привыкли. 9.2% все еще с волнением ждут свои счета. Всего в опросе приняло участие 5416 человек.

Однако не все так плохо — расходы на резко поднявшееся в цене электричество будут частично возмещены государством.

Так, мэрия города Тарту перечислит первые компенсации уже сегодня. Деньги поступят на счета людей в течение дня. Всего будет совершено около 100 переводов на общую сумму 15 000 евро

В Таллинне подача ходатайств о компенсации начнется в понедельник, 17 января. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов на электричество, газ и отопление за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля.

Подать ходатайство можно будет в электронной среде самообслуживания здесь. Кроме того, в качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ.

Кстати, город Таллинн открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Горожане и представители квартирных товариществ могут задать вопросы по телефону 600 6300. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

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