Работодатели будут обязаны предоставлять больше информации об условиях труда

Работодатели должны будут информировать работников о предлагаемом обучении, оплачиваемом отпуске, длительности испытательного срока, условиях сверхурочной работы, форме расторжения трудового договора и обязательстве указывать причины, налогах и защите, которую налоги обеспечат. До сих пор работнику нужно было заранее сообщать, например, об обязанностях, оплате и дне выплаты заработной платы, рабочем времени и организации труда.

”Прозрачность и предсказуемость условий труда с самого начала трудовых отношений очень важны для того, чтобы работник мог чувствовать себя уверенно в этих отношениях. Если условия с самого начала понятны, при заключении договора легче сделать осознанный выбор, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — В то же время, у государства нет цели усложнить жизнь работодателя, и действующие договоры переоформлять не нужно — для информирования работников есть множество других разумных способов, которые уже применяются во многих организациях”.