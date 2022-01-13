Работодатели будут обязаны предоставлять больше информации об условиях труда
Работодатели должны будут информировать работников о предлагаемом обучении, оплачиваемом отпуске, длительности испытательного срока, условиях сверхурочной работы, форме расторжения трудового договора и обязательстве указывать причины, налогах и защите, которую налоги обеспечат. До сих пор работнику нужно было заранее сообщать, например, об обязанностях, оплате и дне выплаты заработной платы, рабочем времени и организации труда.
”Прозрачность и предсказуемость условий труда с самого начала трудовых отношений очень важны для того, чтобы работник мог чувствовать себя уверенно в этих отношениях. Если условия с самого начала понятны, при заключении договора легче сделать осознанный выбор, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — В то же время, у государства нет цели усложнить жизнь работодателя, и действующие договоры переоформлять не нужно — для информирования работников есть множество других разумных способов, которые уже применяются во многих организациях”.
Поправки также предусматривают, что:
- испытательный срок продлевается на период времени, в течение которого работник не мог выполнять работу, например, был болен;
- у работника появится право получить письменный ответ работодателя на свою просьбу о более подходящих условиях труда, например, о работе на полную ставку вместо частичной занятости;
- если работник защищает свои права или указывает на их нарушение, у него появится защита на случай ненадлежащего обращения. Например, если работник указывает на то, что ему не предоставляется минимальное время отдыха, это не может повлечь за собой негативных последствий, таких как, например, недопуск к обучению.
Кроме того, чтобы обратить внимание работника, имеющего дополнительную работу, на важность выполнения требований относительно времени работы и отдыха и защитить здоровье работника, будет дополнен Закон о гигиене и безопасности труда.
”Гибкая занятость и дополнительная работа позволяют человеку управлять своей нагрузкой и увеличить доход, но нельзя, чтобы они угрожали здоровью работника и других людей. Переутомление — это распространенная причина несчастных случаев на производстве”, — объяснил министр Кийк.
Законопроект соответствует Директиве Европейского парламента и Совета (ЕС) 2019/1152 о прозрачных и предсказуемых условиях труда в Европейском союзе, которая предусматривает минимальные требования к условиям труда работников. Директива должна быть применена государствами-членами к 1 августа 2022 года.