Украинская фигуристка снялась с ЧЕ из-за коронавируса(3)
Об этом сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания.
Андрийчук должна была выступить в Таллинне вместо Анастасии Шаботовой, которая не приехала на соревнования по состоянию здоровья. В итоге украинских девушек-одиночниц на ЧЕ нет.
Эстонские девушки выйдут на лед в 5-й разминке, россиянки - в заключительной шестой.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Короткая программа
Пятая разминка
25. Николь Шотт (Германия)
26. Виктория Сафонова (Беларусь)
27. Алексия Паганини (Швейцария)
29. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) - 15.50
29. Нина Петрокина (Эстония) - 15.56
30. Александра Фейгин (Болгария)
Шестая разминка
31. Александра Трусова (Россия) – 16.17
32. Анна Щербакова (Россия) – 16.23
33. Екатерина Куракова (Польша)
34. Екатерина Рябова (Азербайджан)
35. Камила Валиева (Россия) – 16.42
36. Луна Хендрикс (Бельгия)