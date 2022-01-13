Фигурное катание
13.01.2022, 11:39

Украинская фигуристка снялась с ЧЕ из-за коронавируса

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Photo by Thomas Laukat from Pexels
ФОТО: Photo by Thomas Laukat from Pexels
Украинская фигуристка Мария Андрийчук снялась с чемпионата Европы из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает сайт Украинской федерации фигурного катания.

Андрийчук должна была выступить в Таллинне вместо Анастасии Шаботовой, которая не приехала на соревнования по состоянию здоровья. В итоге украинских девушек-одиночниц на ЧЕ нет.

Эстонские девушки выйдут на лед в 5-й разминке, россиянки - в заключительной шестой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Женщины

Короткая программа

Пятая разминка

25. Николь Шотт (Германия)

26. Виктория Сафонова (Беларусь)

27. Алексия Паганини (Швейцария)

29. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) - 15.50

29. Нина Петрокина (Эстония) - 15.56

30. Александра Фейгин (Болгария)

Шестая разминка

31. Александра Трусова (Россия) – 16.17

32. Анна Щербакова (Россия) – 16.23

33. Екатерина Куракова (Польша)

34. Екатерина Рябова (Азербайджан)

35. Камила Валиева (Россия) – 16.42

36. Луна Хендрикс (Бельгия)

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