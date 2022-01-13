В Эстонии началась выплата компенсаций расходов на электричество

Всего будет совершено около 100 переводов на общую сумму 15 000 евро. Самая маленькая компенсация составит около 20 евро, самая большая — более 900.

Всего в Тарту на настоящий момент подано около 1000 ходатайств.

В Таллинне прием ходатайств начнется в понедельник, 17 января.

Для смягчения роста цен на электроэнергию, со стороны государства было разработано три меры: частичное возмещение платы за использование газовой и электросетей всем потребителям, а также частичная компенсация счетов за электричество, газ и отопление семьям с доходом не выше среднего уровня.

Возмещение сетевой платы за электричество всем

Сетевая плата за электричество возмещается в размере 50% всем потребителям электроэнергии — это автоматически отразится в счетах за электроэнергию в виде стоимости сетевых услуг, которая вполовину меньше обычной. Дополнительная информация: Министерство экономики и инфраструктуры.

Возмещение сетевой платы за газ всем

С декабря по март потребителям будет возмещено 100% стоимости услуг газовой сети. Чтобы получить скидку, потребителям не нужно ничего делать отдельно, государство оплачивает счет за потребление газа, и счет, полученный потребителями, соответственно меньше обычного.

Возмещение счетов за электроэнергию, газ и отопление

Семьям при частичной оплате счетов за электроэнергию, газ и отопление повышение цен на конкретный источник энергии, то есть повышение цены за единицу электроэнергии, газа или отопления компенсируется в размере 80%.

Домохозяйство имеет право на получение пособия, если его чистый доход ниже уровня медианы. Он определяется из расчета 1126 евро на человека в семье в месяц, причем такая же сумма на каждого последующего члена семьи в возрасте 14 лет и старше берется с коэффициентом 0,5 и на детей до 14 лет — с коэффициентом 0,3.

Калькулятор находится ЗДЕСЬ.