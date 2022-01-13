Законопроект о страховании вакцинации был одобрен правительством и будет обсуждаться в Рийгикогу

”Созданием страхования вакцинации мы хотим поддержать людей в их решении в пользу вакцинации и предоставить помощь тем людям, у кого в связи с вакцинацией возникли хоть и крайне редкие, но серьезные побочные эффекты”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Страхование вакцинации будет создано для того, чтобы повысить доверие к вакцинам и готовность людей вакцинироваться. У человека, здоровью которого вакцинация нанесла тяжелый ущерб, появится возможность требовать возмещения ущерба в предусмотренном законом размере в зависимости от степени тяжести.

Обязательный страховой взнос будет установлен для поставщиков вакцин. Размер взноса будет зависеть от числа поставленных в Эстонию доз и от ставок, установленных правительством. За счет страховых взносов будут покрываться расходы Больничной кассы и Департамента лекарственных средств, связанные с рассмотрением ходатайств о возмещении ущерба и соответствующих выплат.

Страхованием вакцинации планируется возмещать ущерб в ситуации, когда в связи с вакцинацией возникли тяжелые и длящиеся не менее четырех месяцев проблемы со здоровьем, или в случае летального исхода, если прослеживается по меньшей мере возможная связь между вакцинацией и ущербом здоровью.

Законопроект страхования вакцинации будет внесен в качестве новой главы в Закон о лекарственных средствах.

Согласно законопроекту, страхование вакцинации начнет работу 1 мая 2022 года. В 2022 году случаи ущерба здоровью, связанные с вакцинами против коронавируса, будут возмещаться также задним числом. В отношении вакцинации всеми остальными используемыми в Эстонии вакцинами (прививки государственной программы иммунизации, прививки от гриппа, клещевого энцефалита, так называемые вакцины перед путешествиями и так далее) страхование начнет действовать с 2023 года.