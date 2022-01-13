ПРЯМО СЕЙЧАС | Кийбус и Петрыкина борются с всесильными россиянками(8)
Сегодня в 11.15 по местному времени начинается короткая программа у женщин в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне.
Эстонию в этом виде программы представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Бороться им предстоит не только с собственным волнением при выступлении перед родной публикой, но и с главными фаворитками турнира - российской тройкой: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова. Чтобы продолжить борьбу за награды девушкам необходимо попасть в число 24 лучших.
Эстонские девушки выйдут на лед в 5-й разминке, россиянки - в заключительной шестой. Кстати, в судейской бригаде на чемпионате Европы в женской короткой программе не будет российского судьи, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Короткая программа
Пятая разминка
25. Николь Шотт (Германия)
26. Виктория Сафонова (Беларусь)
27. Алексия Паганини (Швейцария)
29. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) - 15.50
29. Нина Петрокина (Эстония) - 15.56
30. Александра Фейгин (Болгария)
Шестая разминка
31. Александра Трусова (Россия) – 16.17
32. Анна Щербакова (Россия) – 16.23
33. Екатерина Куракова (Польша)
34. Екатерина Рябова (Азербайджан)
35. Камила Валиева (Россия) – 16.42
36. Луна Хендрикс (Бельгия)