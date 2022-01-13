ПРЯМО СЕЙЧАС | Кийбус и Петрыкина борются с всесильными россиянками

Эстонию в этом виде программы представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Бороться им предстоит не только с собственным волнением при выступлении перед родной публикой, но и с главными фаворитками турнира - российской тройкой: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова. Чтобы продолжить борьбу за награды девушкам необходимо попасть в число 24 лучших.