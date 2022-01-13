Кийбус и Петрыкина вышли в произвольную программу чемпионата Европы. У россиянки Валиевой — мировой рекорд

Эстонию в этом виде программы представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Бороться им предстояло не только с собственным волнением при выступлении перед родной публикой, но и с главными фаворитками турнира — российской тройкой: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова. Чтобы продолжить борьбу за награды девушкам необходимо попасть в число 24 лучших.

Эстонские девушки вышли на лед в 5-й разминке, россиянки — в заключительной шестой. Кстати, в судейской бригаде на чемпионате Европы в женской короткой программе не было российского судьи, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Эва-Лотта Кийбус откатала программу гораздо ниже собственного личного рекорда. Вполне вероятно, спортсменке до сих пор мешает травма, полученная после выхода из отпуска. 59,16 - такова сумма баллов Эвы-Лотты и промежуточное 9-е место (итоговое - 15-е).

"При выступлении с короткой программой мне мешали мои мысли", — призналась она в интервью корреспонденту Delfi.

В исполнении программы Нины Петрыкиной, которая вышла на лед вслед за соотечественницей, чувствовалось волнение - спортсменка впервые выступала на столь высоком уровне. В итоге 58,30 - и промежуточное 11-е место, которое превратилось в итоговое 17-е.

"Если мне дали шанс выступить в произвольной программе, то я выполню его на 100%. Будет ли легче? Возможно, думаю, да. Перед стартом все равно есть волнение. Давление большое. С одной стороны, приятно выступать дома. С другой стороны, сложно концентрироваться на себе. Хочу насладиться моментом, но концентрироваться на себе надо больше. В целом я не показала свой максимум, не довольна собой", - сказала Нина в микст-зоне.

Обе эстонские девушки обеспечили выход в произвольную программу, однако их точное итоговое место будет известно после выступления всех конкуренток.