Кийбус и Петрыкина вышли в произвольную программу чемпионата Европы. У россиянки Валиевой — мировой рекорд(14)
Сегодня в 11.15 по местному времени началась короткая программа у женщин в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне.
Эстонию в этом виде программы представляют Эва-Лотта Кийбус и Нина Петрыкина. Бороться им предстояло не только с собственным волнением при выступлении перед родной публикой, но и с главными фаворитками турнира — российской тройкой: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова. Чтобы продолжить борьбу за награды девушкам необходимо попасть в число 24 лучших.
Эстонские девушки вышли на лед в 5-й разминке, россиянки — в заключительной шестой. Кстати, в судейской бригаде на чемпионате Европы в женской короткой программе не было российского судьи, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Эва-Лотта Кийбус откатала программу гораздо ниже собственного личного рекорда. Вполне вероятно, спортсменке до сих пор мешает травма, полученная после выхода из отпуска. 59,16 - такова сумма баллов Эвы-Лотты и промежуточное 9-е место (итоговое - 15-е).
"При выступлении с короткой программой мне мешали мои мысли", — призналась она в интервью корреспонденту Delfi.
В исполнении программы Нины Петрыкиной, которая вышла на лед вслед за соотечественницей, чувствовалось волнение - спортсменка впервые выступала на столь высоком уровне. В итоге 58,30 - и промежуточное 11-е место, которое превратилось в итоговое 17-е.
"Если мне дали шанс выступить в произвольной программе, то я выполню его на 100%. Будет ли легче? Возможно, думаю, да. Перед стартом все равно есть волнение. Давление большое. С одной стороны, приятно выступать дома. С другой стороны, сложно концентрироваться на себе. Хочу насладиться моментом, но концентрироваться на себе надо больше. В целом я не показала свой максимум, не довольна собой", - сказала Нина в микст-зоне.
Обе эстонские девушки обеспечили выход в произвольную программу, однако их точное итоговое место будет известно после выступления всех конкуренток.
Выиграла короткую программу российская фигуристка Камила Валиева, причем сделала это с мировым рекордом. Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Она получила за прокат 90,45 балла (51,73 за технику). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал ей же (87,45).
Однако полного доминирования у россиянок не получилось. В их тройку - на втором месте вклинилась бельгийка Луна Хендрикс, показавшая в Таллинне свой лучший прокат.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 80,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) - 76,25
3. Александра Трусова (Россия) — 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) - 67,47
... 15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16
... 17 Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30
Медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катании будут разыграны в субботу, 15 января.