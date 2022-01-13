ПРЯМО СЕЙЧАС | Электричество, коронавирус и другие проблемы. Каллас: заболеваемость может вырасти до 6000-7000 человек в день

В пресс-конференции принимаю участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

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Каллас отметила, что на заседании кабмина обсуждались три основные темы. Первая — разрешение кризиса энергетического сектора, в котором важную роль играют экологический аспект, мотивация местных самоуправлений, возможность инвестирования. Был принят ряд решений, например создание Estlink3, утверждение планировки ветропарков. Необходимо внести в законодательство ряд изменений, чтобы можно было идти дальше.

Рассмотрение вопроса компенсаций будет продолжено на следующей неделе, так как некоторые аспекты нуждаются в уточнении. ”Мы готовы изменить эти меры поддержки таким образом, чтобы люди получили помощь”, — сказала Каллас. Нынешние методы продолжают действовать. Будут ли введены дополнительные и если да, то какие, станет известно на следующей неделе.

”Мы понимаем, что людям трудно”, — добавила Каллас, но отметила, что есть много людей, на которых рост цен не повлиял.

Вторая тема — безопасность. С этой точки зрения сейчас самый неспокойный период за последние 30 лет.

Третья — коронавирус. По словам Каллас, обстановка ухудшается. ”По некоторым оценкам, в самые пиковые периоды заболеваемость может вырасти даже до 6000-7000 человек в день”, — сказала премьер.

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