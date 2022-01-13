13.01.2022, 10:32
За сутки в Эстонии прибавилось 2 438 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека(4)
Foto: Andres Putting
За последние сутки в Эстонии проанализировали 9 215 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 2 438, или 26,5% от общего количества тестов.
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