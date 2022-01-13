Isamaa приглашает EKRE и соцдемов обсудить вотум недоверия Каллас

”Энергетический кризис нуждается в быстром разрешении, — написал Сеэдер. — В то время как люди и предприятия получают беспрецедентно высокие счета за газ, тепло и электричество, правительство не может принять необходимые и разумные решения для выхода из кризиса”.

Председатель партии отметил, что вместо работы над снижением последствий ценового шока и резкой инфляции партнеры по коалиции ведут спору исключительно через СМИ, а правительство является недееспособным.

Сеэдер от имени фракции Isamaa предложил EKRE и СДПЭ начать консультации для выдвижения вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас. ”Это единственный способ разрешить нынешний кризис управления и создать предпосылки для появления нового дееспособного правительства”, — заявил он.

Сегодня в 11:30 партия Isamaa организует возле дома Стенбока пикет с требованием провести реформу рынка электроэнергии и предпринять конкретные шаги правительства для разрешения кризиса.

Еще одна акция протеста пройдет 22 января на площади Вабадузе. Ее проведет другая оппозиционная партия EKRE. ”Помимо социально-экономической катастрофы для населения, рост цен на электроэнергию приведет к резкому росту расходов предприятий, что приведет к закрытию многих из них. Это в свою очередь выльется в рост безработицы, снижение налоговых поступлений и увеличению числа лиц, нуждающиеся в помощи от государства и местных самоуправлений”, — сказал председатель EKRE Хельме.

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