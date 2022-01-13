ФОТО | У дома Стенбока начался пикет против энергетической политики правительства. К нему присоединились антиваксеры

На место прибыли и противники коронавирусных ограничений во главе с активистом Варро Вооглайдом. Они требует немедленного прекращения вакцинации детей.

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что нынешнее правительство является недееспособным, не в состоянии принимать решения и игнорирует предложения оппозиции по выходу из сложившейся ситуации.

Еще одна акция протеста пройдет 22 января на площади Вабадузе. Ее проведет другая оппозиционная партия EKRE. ”Помимо социально-экономической катастрофы для населения, рост цен на электроэнергию приведет к резкому росту расходов предприятий, что приведет к закрытию многих из них. Это в свою очередь выльется в рост безработицы, снижение налоговых поступлений и увеличению числа лиц, нуждающиеся в помощи от государства и местных самоуправлений”, — сказал председатель EKRE Хельме.

По его словам, в последние месяцы правительство могло предпринять конкретные и эффективные действия, но не сделало этого. ”Вместо этого они предлагают косметические псевдорешения, хотят заставить людей просить социальную помощь и ведут нежизнеспособные разговоры о том, как нужно начать ограничивать потребление”, — пояснил Хельме.

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