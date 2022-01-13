Компенсация расходов на энергоресурсы: в Таллинне подача ходатайств начнется 17 января, сегодня пройдет вебинар для КТ

Вебинар пройдет на платформе YouTube и затем будет доступен для просмотра в записи. На эстонском языке вебинар пройдет по ссылке https://youtu.be/zx9mTjMuwPY. Ссылка на трансляцию с синхронным переводом на русский язык: https://youtu.be/Xc9jMpJ4YLM. Вопросы выступающим смогут задавать только зарегистрированные пользователи YouTube (в комментариях).

Информацией о важных аспектах выплаты компенсации с представителями квартирных товариществ поделится главный специалист Министерства финансов из отдела управления финансами местных самоуправлений Пирет Цахкна. Также будут участвовать представители Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения — руководитель департамента Раймо Саади и ведущий специалист отдела социальных услуг и пособий Улли Луйде.

Связанная с компенсацией затрат на энергоресурсы инструкция для квартирных товариществ доступна на сайте Министерства финансов: https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOVfinants/ku_juhend.pdf (на эстонском языке).

В Таллинне подача ходатайств о компенсации начнется в понедельник, 17 января. Можно подавать ходатайства о частичной компенсации расходов на электричество, газ и отопление за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября.

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания (https://taotlen.tallinn.ee/) планируется открыть в понедельник, 17 января. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию.