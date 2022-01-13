Риск лишнего веса: коронавирус может прятаться в жировых клетках

В том, что риск тяжелого и длительного заболевания COVID-19 значительно выше у людей с избыточным весом и ожирением, нет ничего нового. С одной стороны, это связано с их худшим физическим состоянием, большим количеством сопутствующих заболеваний или проблемами с дыханием. Но не только с этим: согласно новому, еще не проверенному исследованию, коронавирус, похоже, поражает жировые клетки и напрямую. Более того, при тяжелых случаях течения болезни он вызывает воспаление в них.

"Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что инфекция в жировой ткани и связанная с ней воспалительная реакция могут быть одной из причин, по которой люди с ожирением так плохо себя чувствуют при заражении SARS-CoV-2", — говорит Кэтрин Блиш, профессор медицинского центра Стэнфордского университета и ведущий автор исследования.

Этот подход на самом деле не нов, потому что другие патогены, такие как вирус гриппа, похоже, тоже любят внедряться в жировые отложения. Рецепторы ACE2 служат своеобразными входными воротами для проникновения в клетки коронавируса SARS CoV-2. И в жировых клетках эти рецепторы имеют концентрацию большую, чем в других клетках — даже более высокую, чем в легочной ткани. Блиш и ее команда исследовали жировые клетки пациентов, умерших от ковида. Выяснилось, что коронавирус очень эффективно использует такие клетки в качестве резервуара, чтобы спрятаться — и тем самым перехитрить иммунную систему человека.

Повышенный риск затяжного ковида

Между тем жир в организме человека — это не только явные его отложения. Жир представляет собой среду, обволакивающую внутренние органы. Исследователи обнаружили, что заражение жировых клеток SARS-CoV-2 активирует воспалительный каскад. Начиная с жира, он также может распространяться на эти органы — и это продолжается в течение более длительного периода времени.

Люди с лишним весом рискуют, что ковид у них будет протекать в тяжелой форме