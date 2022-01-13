КАК ЭТО БЫЛО | Первый день чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне

Первый день соревнований открывали мужчины с короткой программой. Время начала - раннее, и для рабочего дня непривычное (11:25 по местному), так что людей на трибунах было немного. И хотя спортсмен из Болгарии Ларри Луполовер как мог развлекал редких зрителей под композицию Boney M , они, кажется, не впечатлились. Большинство подтянулось к поздним разминкам, то есть к выступлению 16-летнего хозяина соревнований Арлета Леванди , а также представителей России .

Из-за риска заболеть коронавирусом отказались от участия в соревнованиях французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Решили больше сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде и итальянская пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.

Перед началом соревнования снялся шведский фигурист Николай Майоров. Как впоследствии сообщила его родная федерация, что он сдал положительный тест на коронавирус. Увы, швед с русскими корнями - далеко не единственная потеря чемпионата. В этом списке и представительница Украины Анастасия Шаботова и большая часть сборной Израиля, и британская пара Зои Джонс/Кристофер Бояджи и один из лидеров итальянской сборной в одиночном мужском катании Маттео Риццо.

Для всех участников ограничения тоже жесткие. Фигуристам во время соревнований нужно использовать маски, контролировать собственные контакты и внимательно следить за состоянием здоровья. Также спортсменам каждые 24 часа делают ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Тестированию подвергаются не только атлеты, но и все остальные участники чемпионата: судьи, тренеры, администраторы, журналисты и так далее.

Первое, с чем сталкиваешься при попытка попасть на первенство Старого Света - это ковид-ограничения. Уже на входе приходится предъявлять три документа: билет или аккредитацию (тут всё понятно), действующий сертификат о вакцинации или справку, о перенесенном заболевании COVID-19 и ID-карту или паспорт, чтобы удостоверить личность. Конечно же, главный аксессуар последнего времени это маска, которая обязательно должна быть надета по всей строгости ковидного времени.

Для Леванди это был дебют в соревнованиях такого уровня. Спортсмена встретили овациями и плакатами в его поддержку. Во время выступления каждый удачный элемент сопровождался громкими аплодисментами. В итоге юный дебютант набрал 70,04 баллов, занял 17-е место и квалифицировался в произвольную программу. Самое интересно происходила в конце короткой программы.

После небольшого перерыва на лёд вышла последняя группа, в которой оказались сильнейшие участники турнира. У россиян в этот вечер получалось абсолютно все. Первым завел публику действующий чемпион России Марк Кондратюк, вполтную приблизившийся к гроссмейстерскому "стольнику" (99.06 баллов). После каждого выступления таллиннские трибуны переходили на русский: "Молодец! Молодец!", а кое-где даже размахивали бело-сине-красными триколорами.

Для всей российской троицы нынешний чемпионат Европы является дебютным. Но это не помешало Андрею Мозалёву (99,76 баллов), который почти два года назад на этой же арене он стал чемпионом мира среди юниоров, а также Марку Кондратюку (99,06 баллов) и Евгению Семененко (99,04 балла) занять первые три места по итогам короткой программы. Чемпионы и призеры чемпионата Европы у мужчин определятся в пятницу после произвольной программы.

Спортивные пары заканчивали первый соревновательный день вечером, почти при аншлаге. Однако в первых разминках за фигуристов было боязно: в нидерландской паре Дарья Данилова и Мишель Циба, партнёрша очень неудачно поскользнулась и встретилась лицом со льдом. Испанская пара запомнилась тем, что партнер упал на дорожке шагов. Как в мужском одиночном катании, так и в парном, доминировали россияне. А Анастасия Мишина и Александр Галлямов на своем дебютном чемпионате Еыропы даже установили мировой рекорд в короткой программе.

После выступления Александр Галлямов поделился эмоциями с журналистами:

"Мы не обратили внимания, что установили рекорд. Да и зачем смотреть на оценки, главное пройти свой номер чисто. Да потом можно и погордиться. Мы двигаемся маленькими шагами и постепенно от соревнования к соревнованию. В итоге постепенно мы дойдем до Олимпиады, ну а там будет видно. В России очень высокий уровень фигуристов, способных тебя заменить, и это мотивирует", — сказал фигурист после выступления.

Александр Галлямов так же отметил и город Таллинн: "Посмотрели и погуляли по старому городу, он очень красивый и мне очень понравился. Находиться недалеко от Санкт-Петербурга, вроде рядом, а никогда не были".

Что ж, теперь будет повод приезжать почаще.

Расписание чемпионата Европы-2022:

12 января

11:30 — мужчины, короткая программа

18:45 — пары, короткая программа

13 января

11:15 — женщины, короткая программа

19:00 — пары, произвольная программа

14 января

12:00 — танцы на льду, ритмический танец

18:00 — мужчины, произвольная программа

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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